Bildu propone a Pello Otxandiano, próximo a Otegi, como candidato para las elecciones vascas

EH Bildu ha elegido a Pello Otxandiano Kanpo, su director de Programa, como candidato para las elecciones autonómicas vascas de 2024. Una noticia que se conoce dos semanas después de que Otegi -al que es muy próximo- renunciara a ser el candidato de la formación proetarra en los comicios autonómicos.

Doctor en Ingeniería de Telecomunicaciones y considerado uno de los ideólogos de EH Bildu, Otxandiano sucederá a Maddalen Iriarte, que fue la candidata a la Presidencia en 2020 y que en los últimos comicios forales del pasado mes fue la aspirante a diputada general de Guipúzcoa.

Así lo ha anunciado el coordinador general del partido, Arnaldo Otegi, en una comparecencia de urgencia, después de que la Mesa Política haya decidido, en su reunión de este lunes, apostar por Otxandiano para disputar la Lehendakaritza a Imanol Pradales, el aspirante del PNV.

EH Bilduren Mahai Politikoak Pello Otxandiano Kanpo proposatu du lehendakarigai izateko. La Mesa Política de EH Bildu propone a @PelloOtxandiano como candidato a Lehendakari.#EtorkizunaGara pic.twitter.com/q3zMNmF5qX — EH Bildu (@ehbildu) December 11, 2023

«Es una persona con solvencia, seguridad, rigor, compromiso, alma y pasión por Euskal Herria», ha dicho la formación sobre Otxandiano, cuya candidatura deberá ser refrendada por la militancia en un proceso interno que arrancará el próximo lunes, 18 de diciembre.

Próximo a Otegi

Pello Otxandiano, de 40 años, tiene un importante bagaje político dentro de EH Bildu. Muy próximo a Otegi, es considerado uno de los ideólogos del partido. Antes de asumir el área de Programa de la formación proetarra, fue miembro de la dirección de Sortu.

Cabe recordar que hace sólo dos semanas Otegi apuntó a las «nuevas generaciones» al hablar del próximo candidato a lehendakari. «Las nuevas generaciones están tomando responsabilidades, tareas de dirección y de gestión institucional y se suman a nuestro proyecto nacional y social», dijo antes de apuntar: «Técnicamente, están mucho mejor preparados que nosotros. A muchos les he pedido que dejaran su trabajo en la empresa privada, su trayectoria personal, para sumarse a este proyecto».

Así lo trasladó el pasado 27 de noviembre en una rueda de prensa en la que dijo que él no sería el candidato de Bildu para los comicios autonómicos. En su comparecencia, reconoció que «todo el mundo sabe» quién es y que tiene «un pasado», aunque señaló que esto no ha influido en su decisión porque, a su juicio, «hay cierta tesis que ya no conecta con la sociedad vasca ni con la española, y no hay más que ver los resultados electorales».