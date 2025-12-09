Sánchez busca perpetuarse en Moncloa hasta «más allá de 2031» olvidando su promesa de limitar mandatos

El presidente del Gobierno y secretario general socialista, Pedro Sánchez, ha asombrado este martes a propios y extraños al situar su fututo político más allá de 2027, en concreto se ha mostrado dispuesto a «ir a por el 2031». No es casual este sobrevenido optimismo, cercado por casos de corrupción, en plena rebelión interna por el caso Salazar y con la incapacidad de gobernar con sus socios. Justo en esos momentos es cuando debe pensar que necesita hacer gala de ese poderío sanchista.

Estas palabras que hacen pensar en que Pedro Sánchez quiere perpetuarse en La Moncloa más allá de 2031, contrastan con un compromiso público que el propio Sánchez defendió cuando en 2014 buscaba liderar el PSOE. Entonces, como candidato en plena ola de regeneración democrática, propuso limitar a dos legislaturas el mandato de quien ocupara la Presidencia del Gobierno.

Este martes, en un acto conjunto con UGT en el que han rendido homenaje a su fundador, Pablo Iglesias Posse, ha subrayado que tanto él como el PSOE tienen «todas las fuerzas, todas las ganas y todo el ánimo del mundo» para acabar la legislatura en 2027 e «ir a por el 2031», en referencia a otros cuatro años más en el poder.

Sánchez ha reivindicado los logros del Gobierno de coalición y ha dejado claro que los militantes de ambas formaciones deben «celebrar esos éxitos».

«Son los que justifican el que el Gobierno de España continúe hasta 2027 y más allá del 2027», ha dicho Sánchez, quien se ha dirigido a sus compañeros de partido y de sindicato a quienes ha dicho que estará al frente del Ejecutivo «el tiempo que quieran los españoles y españolas» y lo hará para «cambiar las cosas para bien».

«Estamos al frente del Gobierno, cambiando las cosas para bien, y eso es lo que me gustaría trasladaros, que desde luego tenemos todas las fuerzas, todas las ganas y todo el ánimo del mundo para empezar el 2026, para afrontar el 2027 e ir a por el 2031», ha señalado lanzando un mensaje de ánimo a su partido.

Pedro Sánchez ha hecho un llamamiento para celebrar los «éxitos» que a su juicio está consiguiendo su Ejecutivo, como la reciente subida del sueldo de los trabajadores públicos. «Cuando uno mejora las condiciones laborales de los funcionarios, también está robusteciendo el Estado del Bienestar y por tanto la prestación de servicios públicos», ha señalado.

Serán esos «éxitos», afirma, los que justifiquen que el Gobierno continúe hasta el final del presente mandato «y más allá del 2027». «Yo desde luego, el tiempo que quieran los españoles», ha reiterado.

En el acto, al que también han asistido varios ministros, ambas formaciones han reivindicado la figura y el legado Iglesias Posse, un personaje de la historia de España que no tiene en ella el reconocimiento que merece, según ha dicho el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.