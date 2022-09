Patxi López defiende el acercamiento de ‘Txapote’: «El sistema penitenciario no debe ser vengativo»

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha defendido el acercamiento a una prisión del País Vasco de Javier García Gaztelu, alías Txapote, uno de los asesinos más sanguinarios de la banda terrorista ETA al ser el autor de más de medio centenar de crímenes, entre ellos, los de Miguel Ángel Blanco o Fernando Múgica. López afirma que el sistema penitenciario tiene como objetivo la reinserción y que no debe servir «para ser vengativo».

A su juicio, la política de acercamiento de presos del Gobierno de Pedro Sánchez se está realizando «con luz y taquígrafos, contándoselo a las víctimas y con el beneplácito de quien tiene que adoptar esta decisión». Así lo ha asegurado este jueves en declaraciones a los medios en el Congreso.

El pasado 31 de agosto, el Ejecutivo de Sánchez comunicó a las víctimas del terrorismo el traslado de varios presos etarras a cárceles del País Vasco. Entre ellos, figuraron Txapote y el también sanguinario Henri Parot. Javier García Gaztelu fue condenado, entre otros crímenes, a 50 años de cárcel como responsable del asesinato de Miguel Ángel Blanco Garrido. En su sanguinario historial figura, además, el asesinato de Gregorio Ordóñez (30 años de condena) y de Fernando Múgica (82 años de cárcel).

También fue condenado a 33 años de prisión como autor del atentado que acabó con la vida de Mariano de Juan Santamaría, a 46 años como responsable del asesinato de José Ignacio Iruretagoyena Larrañaga, a 30 años por ordenar el asesinato de José Luis López de la Calle, a 105 años de prisión por su participación en el atentado que asesinó a Fernando Buesa Blanco y a Jorge Díez Elorza, a 60 años como autor del asesinato de José Javier Múgica Astibia, a 75 años como autor del atentado que acabó con la vida de Irene Fernández Perera y de José Ángel de Jesús Encinas, a 30 años por el asesinato de Enrique Nieto Viyella, a 33 años como autor responsable del asesinato de Máximo Casado Carrera y de un delito de daños con finalidad terrorista, a 24 años de prisión por tratar de asesinar al Diputado general de Álava Ramón Rabanera, a 19 años de prisión por intentar asesinar a José Ramón Recalde y a 18 años de prisión por el atentado contra discoteca Txitxarro en Deba el 10 de septiembre del 2000.

«Reinsertar»

Patxi López ha tachado de «demagogia» la pregunta sobre la explicación que daría a los familiares de las víctimas que perdieron la vida a manos de Txapote. El que fuera también ex lehendakari ha sostenido que la Constitución Española señala que el sistema penitenciario debe servir para «reinsertar» y no «para ser vengativo». «La política dispersión tenía su razón de ser cuando ETA existía pero no después de la disolución de la banda terrorista», ha apostillado.

En este sentido, ha enfatizado que el sistema penitenciario señala que los presos deben cumplir su condena «lo más cerca posible de sus familiares» y ha dejado claro que los presos están cumpliendo sus condenas y «a nadie se le saca a la calle».

El dirigente socialista ha cargado contra los gobiernos anteriores del PP. «Con otros gobiernos que a veces nos hablan de traicionar a las víctimas, los traslados de presos se hacían con opacidad, sin contar con nadie y sin justificación porque les daba la gana. Además, cuando todavía ETA mataba», ha sentenciado.