El portavoz de la Asociación Pro Guardia Civil, Francisco Javier Pajuelo, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que destituya al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. En una entrevista a La Antorcha de OKDIARIO, Pajuelo señala: «Estamos avergonzados. Pedimos a Sánchez que cese a Marlaska. No es digno de ser nuestro superior jerárquico». El ministro Marlaska ha cesado al coronel Jesús Vicente Torresano, apenas unas semanas después de nombrarle, porque el jefe de la Comandancia de Melilla se negó a expedientar -como le exigía el ministro- a los agentes que participaron en junio en la defensa de la frontera española. Fue el día que la Gendarmería marroquí cometió la masacre con decenas de inmigrantes ilegales. El ministro dio un ultimátum de 48 horas al oficial para hacerlo y el coronel Torresano se negó.

«El coronel Torresano es una persona íntegra con una hoja de servicios impecable», recuerda el portavoz de APROG. Y reitera que «Marlaska es indigno de ser nuestro superior jerárquico». El ministro ha degradado al coronel Torresano a la Jefatura de Enseñanza en Madrid. «Estamos avergonzados», dice Francisco Javier Pajuelo. «Marlaska -señala- va a ser el ministro que más jefes de comandancia ha cesado en casi 200 años de historia de la Guardia Civil».

Ante la evidente falta de medios de la Guardia Civil en toda España, pero especialmente en Melilla, Ceuta y el Campo de Gibraltar por sus características, el portavoz de APROGC dice: «Marlaska miente. La plantilla de la Guardia Civil no ha aumentado en estos años, como dijo en TVE. Hay carencia de agentes en toda España». Por no hablar de la falta de medios con la que los guardias civiles defienden la frontera o luchan contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar. No en vano, Marlaska quiso expedientar a los agentes por tirar piedras a los inmigrantes cuando se vieron desbordados por la masa violenta. «No tienen nada que perder llegados ahí. Los saltos a la valla son cada vez más violentos y saben que si consiguen entrar en España no les pasa nada».

Francisco Javier Pajuelo insiste: «Es indigno que un ministro que no confía en nosotros sea nuestro superior jerárquico». Reitera el acto de honor del coronel Torresano e insiste en que la Guardia Civil cumple las instrucciones que le dan de defender la frontera: «Los asaltos son cada vez más violentos y la Guardia Civil cumple las instrucciones». Y añade con ironía: «Si cambian las instrucciones y nos dicen que les pongamos canapés…».