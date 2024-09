Page reta a Sánchez a que muestre el documento firmado con ERC: «Es más egoísta que socialista»

La llegada al Comité Federal del PSOE del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, no ha defraudado: el barón más crítico con Pedro Sánchez por sus pactos y cesiones con el independentismo catalán ha exigido al líder socialista que «muestre» el documento firmado por el PSOE con ERC para hacer presidente a Salvador Illa. Un documento que «nadie ha visto», ha asegurado, señalando que sólo se conoce lo que ha filtrado ERC.

«Vengo con una enorme preocupación por el país y por los valores fundacionales de la izquierda y la socialdemocracia. Hablé a finales de julio, haciendo referencia al borrador filtrado por ERC, que aunque se llamen Esquerra, no todo lo reaccionario está a la derecha. Sería un honor atender llamadas, pero me vale con que me den una copia con el acuerdo firmado, porque a estas alturas todo el mundo habla de cumplir lo firmado pero no he visto un documento firmado. No hace falta que se me estén dando explicaciones, sé leer», ha señalado Page.

Sobre el contenido de ese acuerdo y esa cesión fiscal a Cataluña, Page ha manifestado que «ese documento de ERC es mucho más egoísta que socialista».

Aludiendo a las comparativas que se han realizado desde el Gobierno entre la financiación de Cataluña y provincias como Soria, Teruel o Cuenca, Page ha señalado que es una «burda manipulación de la realidad, escucharlo es una broma».

«Todos sabemos de qué va la vaina, de dinero entiende todo el mundo. De amnistía y Constitución igual no, pero de dinero sí. No se puede poner patas arriba los consensos institucionales para tener poder», ha puntualizado.

Page interrumpió su intervención cuando una empleada de organización del PSOE le instó a ello, asegurando que los reporteros gráficos debían acudir a cubrir la foto del interior de Ferraz.

Comité Federal del PSOE

Sánchez ha convocado a los miembros del Comité Federal en Ferraz a las 10:30 horas, con el propósito de aprobar la celebración del 41º Congreso Federal del PSOE el fin de semana del 30 de noviembre, en el cual se certificará su reelección como secretario general y se evaluarán posibles ajustes en los liderazgos regionales. El presidente del Gobierno hará una declaración inicial en abierto, mientras que el resto de la reunión se llevará a cabo a puerta cerrada.

Los sectores del PSOE más críticos con el acuerdo entre el PSC y ERC para una financiación especial en Cataluña han asegurado que alzarán la voz para mostrar su rechazo al trato bilateral concedido a la comunidad catalana, en particular a la posibilidad de que la Hacienda catalana gestione el cien por ciento de los impuestos.

Entre los más críticos se encuentran Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha; Javier Lambán, líder de los socialistas aragoneses; Miguel Ángel Gallardo, secretario general del PSOE en Extremadura; y un representante de la Federación Socialista Asturiana, ya que el presidente del Principado, Adrián Barbón, no asistirá debido a la coincidencia con el Día de la región.

Barones críticos

Emiliano García-Page, uno de los líderes socialistas más contundentes en criticar la salida de Cataluña del régimen común de financiación, ha confirmado que intervendrá en el Comité para dirigirse a Sánchez y Salvador Illa, repitiendo así su postura 38 días después de haber realizado una declaración institucional en la que alzó su tono contra las concesiones a los independentistas. Sin embargo, no se ha especificado el contenido exacto de su intervención.

Javier Lambán, otro de los barones más críticos, también tomará la palabra, aunque tampoco se conocen los detalles de su discurso. Lambán ha encabezado recientemente una Ejecutiva regional en la que se aprobó un rechazo explícito al cupo catalán y se presentó en las Cortes una iniciativa en contra de esta financiación especial.

Por su parte, Miguel Ángel Gallardo, secretario general del PSOE de Extremadura, defenderá el modelo territorial recogido en la Declaración de Granada de 2013, que rechaza privilegios para las comunidades autónomas. Gallardo había solicitado semanas atrás una cumbre de líderes socialistas para debatir este asunto, aunque la dirección del PSOE no ha respondido a esta petición hasta el momento.

Finalmente, aunque Adrián Barbón no asistirá debido a los actos del Día de Asturias, la Federación Socialista del Principado tendrá un representante que expresará su posición en el Comité, la cual también rechaza el trato bilateral con Cataluña.