Padre gracias a la gestación subrogada: «Le diría a Irene Montero que hable con las mujeres gestantes»

Desde que este miércoles se supo que Ana Obregón acaba de ser madre por gestación subrogada de una niña en EEUU, se ha abierto un nuevo debate con gran polémica en todo el país. Parece que no hay grupo ni mesa ni rincón en el que no se hable de ello. La edad, la situación personal, la situación de la mujer gestante… Más allá de la casuística concreta de la protagonista de la polémica en este caso -cada uno tendrá la opinión que considere sobre tener hijos a una edad determinada-, se ha abierto otro debate provocado por las declaraciones de la ministra Irene Montero acusando a la gestación subrogada de ser una forma de violencia contra las mujeres.

Creo que nos viene bien contextualizar para ver con claridad el punto en el que estamos. Resulta que, en este país, en nuestra España, con la nueva Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, a una niña de 16 años se le permite abortar sin el consentimiento de sus padres porque se defiende la libertad de que cada una haga con su cuerpo lo que considere; pero una mujer adulta no puede decidir ser gestante. ¿En qué quedamos? ¿Somos libres las mujeres de decidir sobre nuestro cuerpo o no? ¿Podemos hacer con él lo que queramos o no? Qué importante es eso de informarse bien, pensar, ahondar y buscar pros y contras, para tener una ideología fundamentada, y qué poco frecuente.

Me pregunto si cuando Irene Montero dice que es un acto de maltrato a las mujeres, se ha molestado en hablar con alguna en cuyo cuerpo se ha realizado esa gestación subrogada; si sabe que en países como Canadá o Reino Unido para que una mujer pueda ser gestante subrogada, no puede recibir ningún pago por ello. Sólo lo pueden hacer las mujeres que tienen una economía solvente. Sí se ha parado a pensar en que siguiendo esa regla, los donantes de esperma podrían ser considerados maltratados y abusados.

Incoherencias propias de las decisiones adoptadas sin conocimiento exhaustivo, análisis que las respalde e ideas que las vertebren. Y es que, lamentablemente, nuestro país está regido por políticas identitarias dirigidas al odio y la confrontación, que tienen como reflejo a una sociedad dividida en grupos permanentemente enfrentados.

Nosotros hoy, aquí, en El Foco, vamos a conocer el caso de unos padres que hace dos años y medio tuvieron un bebé con gestación subrogada en Canadá. Juan Manuel Ramírez dice que “invitaría a replicar la gestación subrogada de Canada en países como el nuestro porque está muy controlada”, asegura que en los países en los que la gestación está regulada, no se produce ningún tipo de explotación y le diría a la ministra Montero y a quienes están en contra de la gestación subrogada que traten de informarse y hablar con las mujeres gestantes.