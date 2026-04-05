El precio de la gasolina vuelve a colarse en la conversación justo en uno de los días con más movimiento del calendario. Este Domingo de Resurrección marca el final de la Semana Santa y, como cada año, las carreteras empiezan a llenarse de coches que regresan a Madrid después de unos días fuera, mientras otros todavía están saliendo a última hora para aprovechar lo que queda del puente. Ese cruce constante de desplazamientos hace que repostar deje de ser un simple trámite y pase a ser casi una decisión estratégica por lo que conviene saber cuáles son las gasolineras más baratas para repostar este domingo 5 de abril.

Se suma además que el precio de la gasolina sigue bastante elevado con respecto a la situación actual con la Guerra de Irán, por lo que no es raro que muchos conductores miren dos veces dónde parar. No tanto por capricho, sino porque las diferencias de precio entre estaciones siguen existiendo y, cuando el depósito cae en mitad del viaje, elegir bien puede evitar gastar más de lo necesario. Además, en jornadas como esta, tampoco es sólo una cuestión de dinero: también entran en juego las colas, la ubicación o incluso si la gasolinera está abierta cuando llegas. Por eso, cada vez es más habitual salir de casa con una idea clara de dónde repostar o, al menos, con alguna referencia guardada. Y para ello, nada como consultar los datos que ofrece el Geoportal gasolineras del Ministerio de Transición tal y como vemos a continuación:

Precio de la gasolina hoy 5 de abril: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

A partir de la información actualizada de Geoportal gasolineras estas son las gasolineras más baratas en Madrid en este Domingo de Resurrección:

Gasolina 95

Alcampo – C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0 (Alcalá de Henares) – 1.375 €/l

– C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0 (Alcalá de Henares) – 1.375 €/l Alcampo fuenlabrada – Av. Pablo Iglesias s/n, C.C. Loranca (Fuenlabrada) – 1.375 €/l

– Av. Pablo Iglesias s/n, C.C. Loranca (Fuenlabrada) – 1.375 €/l Alcampo – Avenida Europa s/n (Alcorcón) – 1.375 €/l

– Avenida Europa s/n (Alcorcón) – 1.375 €/l Ballenoil – Calle Francisca Torres Catalán, 24 (Madrid) – 1.399 €/l

– Calle Francisca Torres Catalán, 24 (Madrid) – 1.399 €/l Ballenoil – Carretera M-300 km 26,9 (Alcalá de Henares) – 1.399 €/l

– Carretera M-300 km 26,9 (Alcalá de Henares) – 1.399 €/l Family energy – Calle Isaac Peral, 12 (Leganés) – 1.399 €/l

– Calle Isaac Peral, 12 (Leganés) – 1.399 €/l Beroil – Calle Simón Hernández, 73 (Móstoles) – 1.399 €/l

– Calle Simón Hernández, 73 (Móstoles) – 1.399 €/l Lavaplus – Carrera de Ajalvir, 3 (Alcalá de Henares) – 1.399 €/l

– Carrera de Ajalvir, 3 (Alcalá de Henares) – 1.399 €/l Ballenoil – Carretera Vicálvaro a estación de O’Donnell km 22 (Madrid) – 1.399 €/l

– Carretera Vicálvaro a estación de O’Donnell km 22 (Madrid) – 1.399 €/l Plenergy – Calle Eduardo Torroja, 29 (Leganés) – 1.399 €/l

Gasolina 98

Alcampo – C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0 (Alcalá de Henares) – 1.465 €/l

– C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0 (Alcalá de Henares) – 1.465 €/l Alcampo – Calle José Paulete (Madrid) – 1.488 €/l

– Calle José Paulete (Madrid) – 1.488 €/l Alcampo – Avenida Olímpica, 9 (Alcobendas) – 1.489 €/l

– Avenida Olímpica, 9 (Alcobendas) – 1.489 €/l Alcampo fuenlabrada – Av. Pablo Iglesias s/n, C.C. Loranca (Fuenlabrada) – 1.501 €/l

– Av. Pablo Iglesias s/n, C.C. Loranca (Fuenlabrada) – 1.501 €/l Alcampo – Avenida Europa s/n (Alcorcón) – 1.501 €/l

– Avenida Europa s/n (Alcorcón) – 1.501 €/l Confor auto – Avenida de la Industria, 45 (Alcobendas) – 1.586 €/l

– Avenida de la Industria, 45 (Alcobendas) – 1.586 €/l Galp – Polígono Alparache s/n (Navalcarnero) – 1.599 €/l

– Polígono Alparache s/n (Navalcarnero) – 1.599 €/l Confort auto – Calle Diésel, 9 (La Aldehuela y La Torrecilla) – 1.615 €/l

– Calle Diésel, 9 (La Aldehuela y La Torrecilla) – 1.615 €/l Galp – Vía Complutense esq. C/ Ávila (Alcalá de Henares) – 1.629 €/l

– Vía Complutense esq. C/ Ávila (Alcalá de Henares) – 1.629 €/l Shell – Carretera M-414 km 42,1 (Ciempozuelos) – 1.629 €/l

Diésel

Plenergy – Carretera de Valderremata km 4 (Valdemoro) – 1.649 €/l

– Carretera de Valderremata km 4 (Valdemoro) – 1.649 €/l Confor auto – Avenida de la Industria, 45 (Alcobendas) – 1.657 €/l

– Avenida de la Industria, 45 (Alcobendas) – 1.657 €/l Baratoil – Avenida Cerro del Rubal, 7 (Parla) – 1.665 €/l

– Avenida Cerro del Rubal, 7 (Parla) – 1.665 €/l Gasolinera torrejón – Avenida de la Constitución, 108 (Torrejón de Ardoz) – 1.669 €/l

– Avenida de la Constitución, 108 (Torrejón de Ardoz) – 1.669 €/l Beroil – Calle Simón Hernández, 73 (Móstoles) – 1.669 €/l

– Calle Simón Hernández, 73 (Móstoles) – 1.669 €/l Alcampo fuenlabrada – Av. Pablo Iglesias s/n, C.C. Loranca (Fuenlabrada) – 1.678 €/l

– Av. Pablo Iglesias s/n, C.C. Loranca (Fuenlabrada) – 1.678 €/l Alcampo – Avenida Europa s/n (Alcorcón) – 1.678 €/l

– Avenida Europa s/n (Alcorcón) – 1.678 €/l Family energy – Calle Isaac Peral, 12 (Leganés) – 1.679 €/l

– Calle Isaac Peral, 12 (Leganés) – 1.679 €/l E.leclerc – Paseo del Deleite, 13 (Aranjuez) – 1.679 €/l

– Paseo del Deleite, 13 (Aranjuez) – 1.679 €/l Alcampo – Calle Tejera, 2 (Colmenar Viejo) – 1.679 €/l

Así es el mapa de Geoportal para consultar los precios de la gasolina

Ya hemos visto los precios de la gasolina en Madrid, o dónde es más barato repostar aunque si deseas estar actualizado, o consultar en cualquier otro momento, te remitimos de nuevo a la web de Geoportal gasolineras del Ministerio de Transición Ecológica a través del cuál puedes filtrar incluso por municipio o el tipo de carburante que desees repostar. La información te aparece en tiempo real y además con resultados que se muestran listados como los ofrecidos, o en un mapa como este que vemos a continuación:

Qué hacer para ahorrar en gasolina

Elegir bien la gasolinera ayuda, pero no lo es todo. En realidad, el ahorro también depende bastante de cómo se organiza el viaje y de algunos hábitos que muchas veces se pasan por alto.

No apurar demasiado el depósito. Cuando la gasolina empieza a escasear, las opciones se reducen y es más fácil acabar repostando donde toque, sin comparar.

Cuando la gasolina empieza a escasear, las opciones se reducen y es más fácil acabar repostando donde toque, sin comparar. Evitar parar en plena autopista si se puede. En estas fechas suelen estar más llenas y, además, los precios tienden a ser algo más altos.

si se puede. En estas fechas suelen estar más llenas y, además, los precios tienden a ser algo más altos. Mantener una c onducción tranquila . Sin acelerones ni frenazos innecesarios. Puede parecer obvio, pero en trayectos largos se nota.

. Sin acelerones ni frenazos innecesarios. Puede parecer obvio, pero en trayectos largos se nota. Revisar el coche antes de salir. Cosas básicas como la presión de los neumáticos o el estado general influyen más de lo que parece en el consumo.

el coche antes de salir. Cosas básicas como la presión de los neumáticos o el estado general influyen más de lo que parece en el consumo. Tener más o menos claro el recorrido. No hace falta planificar al milímetro, pero sí saber dónde podría ser buena idea parar.

Al final, en un día como este, con tantos coches en carretera, todo suma. Un pequeño ahorro en cada repostaje, evitar una cola o simplemente no desviarse más de la cuenta puede hacer que el viaje de vuelta sea bastante más llevadero.