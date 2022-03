El padre de Diana Quer, Juan Carlos Quer, que fue asesinada por José Enrique El Chicle Abuín el 22 de agosto de 2016 y encontrado su cuerpo el 31 de diciembre de 2017 en La Coruña, ha dejado un mensaje rotundo en redes sociales, tras enterarse de que Podemos iba a votar en contra de la inclusión de la ocultación de los cuerpos de las víctimas como causa de la aplicación de la pena de prisión permanente revisable. Quer ha pedido públicamente la dimisión de Irene Montero, ministra de Igualdad: «Podemos cambia de voto a última hora y rechaza ampliar la prisión permanente. Quizás pidieron consejo a El Chicle, experto en violar y asesinar a niñas e intentar ocultar su cuerpos. ⁦Irene Montero,⁩ dimita si tiene dignidad. Usted no defiende a la mujer».

Podemos cambia de voto a última hora y rechaza ampliar la prisión permanente. Quizás pidieron consejo al Chicle, experto en violar y asesinar a niñas e intentar ocultar su cuerpos. ⁦@IreneMontero⁩ dimita, si tiene dignidad. Vd no defiende a la mujer. https://t.co/PfzVcOaaQs — Juan Carlos Quer – Oficial (@JcQuer) March 29, 2022

Las palabras de Juan Carlos Quer venían además ilustradas con una fotografía de Pablo Echenique, diputado y portavoz de la formación morada. Esta misma mañana Quer declaraba a OKDIARIO que «la ley de prisión permanente revisable ha sido sentencia constitucional por el Tribunal Constitucional» y que es una ley «que va a salvar vidas».

Además, pedía «sentido común a la hora de votar, porque hoy aquí votan padres y madres, no políticos». Evidentemente el acto de esta mañana y la petición del ministro Fernando Grande-Marlaska hizo cambiar de orientación el voto socialista que hasta unas horas antes se mostraba contrario a votar a favor de una proposición de ley que llevaba al hemiciclo el Partido Popular.

Unidas Podemos también declaró que iba a votar a favor, pero poco después el mismo Pablo Echenique declaraba que el grupo debatía ante la «contradicción» en la que se encontraban, alentados por un informe favorable del Ministerio de Justicia a favor de esta ampliación del ámbito de la PPR. Finalmente, votarán en contra, en consonancia con su oposición a la misma Ley de Prisión Permanente Revisable, que ha sido avalada constitucionalmente.

Juan Carlos Quer explicaba también esta misma mañana que «la opinión mayoritaria del pueblo español, según todas las encuestas, al margen de cualquier ideología, es apoyar este tipo de iniciativas legales para evitar que se produzcan nuevas víctimas inocentes y el asesino de Laura Luelmo, que estaba condenado por asesinato y por abuso sexual» y recordaba dolorosamente cómo «el asesino de mi hija decía a sus padres en los medios de comunicación que no se preocupasen que en cuatro años estaría en la calle, acusado de un homicidio imprudente. Mientras tanto, su familia cobraba las entrevistas a 10.000 euros y nueve meses después de matar a Diana estaba metiendo a otra niña en el maletero».

Los asesinos habrían aprendido que sin el cuerpo de sus víctimas las acusaciones pueden ser limitadas y el padre de Diana Quer explicaba que «así cuesta que les incriminen, que se determine que hubo un abuso sexual, el uso de la fuerza o de las drogas. En el caso de Diana hubo que probar de que el único móvil no era llevar la misa a una nave y desnudarla, sino era un móvil sexual. Está bien que tengamos un sistema garantista, pero lo que no podemos hacer es facilitar la impunidad de asesinos y violadores reincidentes».

Quer lanzaba esta misma mañana un desafío y decía que «las posiciones progresistas dicen defender y amparar los derechos de la mujer este facilitando la impunidad de este tipo de delitos. No parece razonable que quien dice facilitar y amparar los derechos de la mujer esté por la labor de que se pongan en libertad a reos de asesinato que van a volver a asesinar» y parecía conocer lo que iba a pasar después: «la alternativa que propone el PSOE y Podemos, que es el cumplimiento íntegro de las condenas, no es garantía de reinserción, porque si el reo no quiere rehabilitarse, no quiere hacer un curso de reeducación o de rehabilitación, no lo va a hacer y se le va a poner en libertad». Por eso, una vez conocida la intención de voto de Unidas Podemos, Quer pide ahora públicamente la dimisión de Irene Montero, ministra de Igualdad.