Paco Núñez tiene, probablemente, una de las misiones electorales más complejas y decisivas del próximo 28M: vencer a Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha y acabar con 36 años del PSOE en esa comunidad. En los últimos 40 años, el PP sólo ha gobernado cuatro: de 2011 a 2015. De la importancia que el PP de Alberto Núñez Feijóo da a la batalla autonómica de esta región da buena cuenta el despliegue de líderes, empezando por Feijóo, que están apoyando y van a respaldar a Paco Núñez en la campaña. Juanma Moreno, Ayuso, Rajoy y hasta Aznar, entre otros, pasarán por Castilla-La Mancha.

Pero el trabajo de campo y calle, de miles kilómetros y mucha carretera, lo está haciendo desde hace muchos meses el candidato, que tuvo que lidiar, en primer lugar, con ciertas dudas que suscitaba en la nueva dirección nacional recién llegada. Hoy, las encuestas indican que está cerca de conseguir un cambio histórico en uno de esos bastiones socialistas, tipo la Andalucía de los ERE. Si Vox y el PP suman el 28M, Page, a juicio de Núñez, «cómplice de Sánchez y sus socios independentistas», pasará a la historia y, quizá, entonces el barón socialista se plantee dar ese paso que nunca se ha atrevido a dar, tirando, siempre, la piedra y escondiendo la mano contra Pedro Sánchez: sucederle.

Paco Núñez vive, casi, desde hace meses, en un coche, con su equipo, «escuchando a los castellanomanchegos», según relata, y diciéndoles «que no se resignen a estar siempre en la parte más baja de todos los indicadores económicos y sociales de España». A lo citado anteriormente, añade que les repite «que merecemos más, que somos gente trabajadora y humilde, emprendedora e inteligente y no lo contrario como Page nos hace creer. Page es incapaz de aprovechar todo el potencial de los castellanomanchegos». «Castilla-La Mancha -señala con orgullo- no es menos que nadie».

En una entrevista a HOY RESPONDE de OKDIARIO, Paco Núñez cuenta que «hay aires de cambio en Castilla-La Mancha». Y lo cuenta con la convicción, mientras afirma que «de lo que detecto a diario en los pueblos y ciudades; de las ganas de ir a las urnas a votar». La entrevista se produce el mismo día que Núñez va a comenzar su jornada con una reunión a las seis y media de la mañana con los representantes de uno de los sectores económicos de la región, que le han convocado, por necesidades laborales, a esa hora.

Paco Núñez describe la Castilla-La Mancha de cuatro décadas de socialismo y 21 años de Page así: los peores datos de empleo, la peor sanidad pública de España con las listas de espera más altas, subrayando como ejemplo que «un niño tiene que esperar 250 días de media para operarse», y una región que «no es atractiva para el inversor por sus impuestos altos y su burocracia». En este sentido, destaca que «hay que revertir esta situación. No hay oportunidades para los jóvenes». Mientras, el candidato del PP resalta que «Castilla-La Mancha está en el corazón de España y desde esa situación ha de ser un motor económico para todo el país y no un lugar de paso del que sus jóvenes se van». Por eso, destaca que «he mantenido conversaciones con Juanma Moreno e Isabel Díaz Ayuso y desde Castilla-La Mancha, conmigo en el Gobierno, tejeremos una alianza con Madrid y Andalucía para crear el gran polo de desarrollo del sur de Europa».

Agua y campo

El campo castellanomanchego, como tantos otros de España, necesita agua, pero pasan los años, desde que Zapatero derogara de un plumazo en Plan Hidrológico Nacional en 2004, y nada se soluciona. «El PSOE lleva 40 años provocando guerras y problemas con el agua», denuncia Paco Núñez. Cuenta, con indignación, que «los planes de cuenca que se han aprobado estos años con el PSOE han supuesto para los castellanomanchegos que el agua del Tajo se desperdicie y termine en Portugal para que la estén usando los regantes portugueses». Acusa, directamente, a Page y Sánchez de ello: «¿Qué política de agua es esa?», se pregunta.

Paco Núñez es partidario de «recuperar, actualizándolo» el Plan Hidrológico Nacional de Aznar y recuerda que hasta José Bono lo alabó por beneficioso para Castilla-La Mancha, siendo generoso y solidario con otras regiones, como Murcia, que necesitan también el agua del Tajo. El candidato del PP acusa a Page de “gobernar contra los castellanomanchegos” y pone como ejemplo “la última ley que el PSOE ha aprobado con la que Page amenaza a los agricultores castellanomanchegos con expropiar sus tierras si consideran que no las están explotando adecuadamente».

Le preguntamos por el caso Agua, la denuncia por malversación que 3.000 agricultores de Castilla-La Mancha han presentado ante la Audiencia Nacional por el desvío de 1.200 millones de euros de ayudas europeas y estatales. En la denuncia se habla de la compra con dinero público de pozos secos y de caudalímetros con un sobrecoste del 1.100%. Un caso que, de seguir adelante, podría dejar en una broma los ERE de Andalucía. Entre los demandados están el actual vicepresidente de Page, José Luis Martínez Guijarro, y el ex presidente socialista de la región, José María Barreda. «Page no ha dado explicaciones por más que se las hemos pedido», denuncia Paco Núñez. «Elude el tema y hasta nos mandó un burofax amenazándonos si hablábamos del asunto. Su falta de transparencia es total. Por ahora, sólo ha amenazado al PP y a los 3.000 agricultores que presentaron la demanda».

«Cómplice de Sánchez»

Para Paco Núñez, «es urgente acabar con el sanchismo en Castilla-La Mancha que representa Page», al que acusa de ser «cómplice necesario de las rebajas de penas y excarcelaciones de violadores y pederastas» por la ley del sólo sí es sí: «Ni Page ni sus diputados en Castilla-La Mancha o en Madrid han votado nunca en contra del sanchismo. Los que votan igual son iguales».

Por eso, afirma, «hay que ganar también a Page el 28M para que Sánchez, Podemos y los independentistas no sigan gobernando España». «Estoy convencido -señala- de que la victoria del PP en Castilla-La Mancha será también un trampolín para la victoria de Feijóo en España, que, sin ninguna duda, es una necesidad».

TV3 y la Virgen

Paco Núñez, que ha asistido y participado -«soy creyente»- en distintas procesiones y actos de la Semana Santa por toda la región, ve con indignación el sketch de la TV3 mofándose de la Virgen del Rocío y de los andaluces: «Estos son los socios de Sánchez y de Page, que sienten la impunidad que les dan para hacer estas cosas. Es una falta de respeto intolerable. Una vergüenza». Un asunto del que Page no se ha manifestado hasta esta mañana, visto ya el revuelo organizado.

Paco Núñez recuerda que Page se ha ido de Castilla-La Mancha en Semana Santa, mientras los castellanomanchegos «trabajaban duro» para convertirla en un éxito de datos y turismo: «Ése es Page. Nunca está cuando se le necesita. Vive de la inercia de 21 años en el Gobierno». «Page es alguien -recuerda- que no tiene palabra». En la hemeroteca están las promesas incumplidas de Page, como la de dejar la política si Sánchez ganaba a Susana Díaz en el PSOE o la de no gobernar con Podemos (año 2015) para luego hacer vicepresidente a un podemita y meterlos en el Gobierno, igual que Sánchez; o la de no volver a presentarse a las elecciones si no resolvía el problema del paro en la región.

Año 2023. Emiliano García-Page. Ahí sigue. «Viviendo de la inercia -dice Paco Núñez- y sin creer realmente en el potencial de los castellanomanchegos», resalta. El 28M, si los números del PP y Vox, dan para ello, Castilla-La Mancha puede vivir una jornada realmente histórica.