Pablo Iglesias emula a Silvio Rodríguez en su desafío armado a EEUU: «Si entran, que me den mi AKM»

Pablo Iglesias ha secundado la llamada a las armas contra Estados Unidos lanzada por el cantautor Silvio Rodríguez la pasada semana, cuando recibió de manos del dictador cubano Miguel Díaz-Canel un fusil AKM como premio por su «patriótica disposición para defender el país». En un encuentro con Díaz-Canel en pleno tour de force por Cuba el propio Pablo Iglesias ha hecho suyas esas palabras: «Si entran, que me den mi AKM».

Pablo Iglesias preguntaba así al líder cubano por esa llamada a las armas del cantautor, cuyas ganas de lanzarse a la batalla eran elogiadas por el propio Díaz-Canel: «Como él, millones de cubanos no le fallarán a la Patria». «Eso es una expresión simbólica», le explicaba el dirigente al fundador de Podemos, «nosotros no queremos guerra, queremos diálogo, pero este espacio no se da, nosotros estamos dispuestos y nosotros damos la vida».

Díaz-Canal aseguró que «ahora estamos en tiempos difíciles, pero incluso ahora, nosotros los cubanos tenemos más derechos asegurados que en cualquier otro momento de nuestra historia», y subrayó que «nosotros los revolucionarios siempre nos preparamos para el peor de los escenarios, nuestra concepción de la guerra no es ofensiva sino que es de defensa pero con participación popular».

Pablo Iglesias se marchó la pasada semana a CUba, desde donde se dedica a defender el régimen comunista en la comodidad del Gran Hotel Bristol Habana Vieja Meliá Collection. Iglesias llegó el jueves por la noche a la capital cubana en un vuelo desde Madrid en el que iban Corbyn, Pisarello, representantes de Bildu así como Javier Sánchez Serna, diputado de Podemos, y María Teresa Pérez, dirigente del partido morado.

«Tuvimos una primera reunión con compañeros del Partido Comunista, que nos estuvieron contando la situación, que es ciertamente difícil, pero tampoco como se está presentando desde fuera», abundó el ex ministro de Derechos Sociales.