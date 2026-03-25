PP y Vox pactan negociar «medida a medida» en Extremadura sin reparto aún de Consejerías

El pacto entre PP y Vox estaría a punto de dar frutos en Extremadura, donde las formaciones acaban de acordar las bases del programa político que regirá el futuro gobierno. Sin todavía abordar cómo será el diseño orgánico del futuro ejecutivo autonómico, este miércoles se han reunido las comisiones negociadoras de ambos partidos para poner sobre la mesa las medidas prioritarias de esta legislatura.

Para entender en qué punto se encuentra este pacto, hay que poner el foco en que las negociaciones siguen abiertas y centradas en «medidas antes que cargos». Una estrategia que PP y Vox ya habían adoptado para superar la desconfianza inicial que permitiese desbloquear las negociaciones, tras elecciones en Aragón, y que incluye levantar acta de las reuniones.

En Vox reiteran que su prioridad en cada uno de los pactos regionales es establecer un programa de gobierno que permita «el cambio» que han pedido los españoles en las «urnas».

Por su parte, el PP se mantiene en «cautela» a la espera de cómo resulten estas negociaciones en Extremadura. La fecha límite para conformar un gobierno es el próximo 4 de mayo, antes de que comience la campaña en Andalucía. Si no, la Asamblea se disolverá automáticamente y se procederá a convocar nuevas elecciones.

PP y Vox priorizan el programa frente a los cargos

En un comunicado emitido por la formación que lidera Abascal, tras la reunión de este miércoles, inciden en que se han regido «exclusivamente» por «las medidas políticas a adoptar, sin que en ella se haya hablado de vicepresidencias, consejerías o cualquier puesto en la administración autonómica».

Vox añade que todas las cuestiones relacionadas con los cargos serán tratadas a posteriori «tras alcanzar el acuerdo sobre el programa político». Una fase en la que será fundamental, señala Vox, «los plazos de cumplimiento y las garantías de ejecución».

En la reunión, la comisión negociadora de Vox capitaneada por Montserrat Lluís, además del equipo regional liderado por Óscar Fernández, han participado los portavoces nacionales de Economía, Energía y Desresgularización, José María Figaredo, y Vivienda, Carlos Hernández Quero.

Las medidas que se negociarán

Estas son las medidas que impone Vox en la negociación al PP para sacar adelante el programa político en Extremadura, así como en el resto de comunidades autónomas pendientes de un acuerdo de gobierno, Aragón y Castilla y León.

Seguridad en las calles.

en las calles. Vivienda accesible.

accesible. Fin del despilfarro de dinero público y bajadas masivas de impuestos.

de dinero público y bajadas masivas de impuestos. Prioridad de los españoles en sanidad.

en sanidad. Fin de Mercosur y el Pacto Verde .

y el . Fin de las políticas de sustitución demográfica.

La familia en el centro de todas las políticas.

en el centro de todas las políticas. Agenda España frente a las imposiciones de la Agenda 2030.

frente a las imposiciones de la Agenda 2030. Reindustrialización de España y medidas que frenen el éxodo de los jóvenes de su patria.

y medidas que frenen el éxodo de los jóvenes de su patria. Fin del adoctrinamiento en las aulas .

. Rechazo de los acuerdos alcanzados por el PP y el PSOE en Europa.

Tras confirmar oficialmente que la reunión entre el PP y Vox se había celebrado, desde Bambú han lanzado un vídeo en el que participan todos los portavoces nacionales de la formación, explicando de qué manera quieren influir a nivel regional en los problemas y necesidades comunes a toda España.

Una estrategia de comunicación en consonancia con la manera adoptada por Vox para negociar en todas las comunidades autónomas desde 2023, con un equipo nacional que pilota y coordina tanto los pactos con el PP como los gobiernos.