Óscar López tiene una casa con 837 m2 de jardín en el antiguo palacete de un médico premiado por Franco

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y líder de los socialistas madrileños, Óscar López, tiene una casa con un jardín de hasta 837 metros cuadrados en el antiguo palacete de un reconocido médico premiado por el régimen de Franco. El inmueble, en total, supera los 1.000 metros de superficie. El pasado viernes, en un vídeo en redes sociales, López rebajó esta propiedad a «media casa en mi pueblo».

En concreto, esta vivienda se encuentra en el edificio de abolengo conocido como el Torreón, en la localidad de Riaza, en Segovia. Esta construcción histórica fue residencia del doctor Antonio García Tapia (1875-1950), natural de Ayllón y considerado como una de las mayores eminencias en otorrinolaringología de la historia de la medicina en España.

Tapia fundó en Riaza un hospital-dispensario para los pobres que funcionaba también como Escuela de Médicos Rurales. Se inauguró el 8 de septiembre de 1935 y lo gestionaba la llamada Fundación de Riaza. Según la Real Academia Nacional de Medicina, era un sanatorio-hospital de 40 camas que él mismo mantuvo. El doctor convirtió el Torreón —reformado en 1993 con la habilitación de varias viviendas— en su residencia.

Según recoge la Oficina de Turismo de esta localidad segoviana, «el doctor García Tapia fue médico y benefactor de Riaza. En 1935, fundó el hospital-dispensario y la Escuela de Médicos Rurales. Edificó su quinta y la colonia de hoteles que reunió a intelectuales a inicios del siglo XX. Promovió Riaza como un destino veraniego de renombre», indica dicha oficina.

Vista aérea del Torreón de Riaza donde López tiene una casa y un enorme jardín. (Foto: Google Earth)

En este municipio castellano-leonés, García Tapia es recordado con un monumento obra de Emiliano Barral (1935). Durante la Guerra Civil, según consta en su ficha en el Portal de Archivos Españoles (PARES), del Ministerio de Cultura, se trasladó primero a Salamanca y luego a San Sebastián, donde se incorporó al bando nacional con el grado de capitán, ejerciendo como médico militar en el Ejército de Franco.

Y después de la guerra, recibió dos condecoraciones del régimen franquista: la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio (1945) y la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco (1945).

En plena pandemia

En su caso, Óscar López compró una de las viviendas del Torreón en plena pandemia junto a su pareja, es decir, al 50%, como reza en su declaración de bienes. Según consta en información obrante en el Registro de la Propiedad, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, la fecha de escritura de compra fue el 16 de junio de 2020. En ese momento, este dirigente socialista ocupaba el cargo de presidente de la empresa pública Paradores.

Esta vivienda, tal y como detalla el Registro, ocupa una superficie construida de 174,30 metros cuadrados y útil de 118,28 m2. «Se compone de recibidor, cocina, dos cuartos de baño, estar-comedor y dos dormitorios. Linda: frente o entrada, portal de entrada; derecha entrando, vivienda bajo sur; izquierda y fondo, y espacio abierto al jardín anejo a esta vivienda».

A esta vivienda, prosigue la información registral, «se le asigna como anejo de su exclusiva pertenencia el jardín bajo centro de 837,37 metros cuadrados». Además, López también puede hacer uso de la zona comunitaria en torno al Torreón, que cuenta con piscina.

Ese mismo día, la pareja también formalizó la compra de un garaje en este enclave. El Registro de la Propiedad indica que se trata de una «superficie de solar destinada a plaza de aparcamiento», con «forma romboidal» y espacio de 12,50 metros cuadrados.

El Torreón de Riaza también cuenta con una zona comunitaria con piscina. (Foto: GMaps)

En 2025, el ministro Óscar López ironizó en redes sociales sobre la propuesta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de hacer depender la competencia de Vivienda de una vicepresidencia primera del Gobierno si llega a la Moncloa. Ante ello, el dirigente socialista publicó una imagen de una antigua placa del Instituto Nacional de la Vivienda (INV), es decir, la usada por la dictadura franquista para identificar la construcción de viviendas de protección oficial. Junto a esta fotografía, López deslizó que esta política volvería «si Abascal llevara Vivienda, como ha deseado hoy Feijóo».

Sin embargo, es Óscar López quien tiene una vivienda en el antiguo palacete de un médico premiado por Franco. Y que hizo la guerra con el bando nacional. Como el abuelo materno de Pedro Sánchez, que fue legionario y llegó a vivir en un piso de protección oficial del franquismo, como ha revelado OKDIARIO en exclusiva.