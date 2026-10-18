Óscar López ha subvencionado con 400.000 € a empresas dedicadas a comprar, vender y alquilar inmuebles sólo en 2026

El Ministerio para la Transformación Digital, que dirige Óscar López, ha concedido casi 400.000 euros en subvenciones a 13 sociedades cuya actividad principal es la compraventa, la tenencia o el alquiler de inmuebles. Las ayudas se han repartido a través de Red.es con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación.

Todas las ayudas proceden del Kit Espacios de Datos, un programa de 60 millones de euros que el Gobierno presentó en julio de 2025. La convocatoria, regulada por la Orden TDF/758/2025, está dirigida a «sectores productivos estratégicos» y financia la adaptación e incorporación de las empresas a espacios de datos sectoriales, con un máximo de 30.000 euros por beneficiario.

Siete de las 13 sociedades han cobrado el importe máximo de 30.000 euros, según los datos de la Base de Datos Nacional de Subvenciones. Otras dos se han quedado a escasos euros de ese tope. La concesión más antigua corresponde a Evolnext Asesores, una sociedad madrileña dedicada a la gestión, administración y alquiler de inmuebles por cuenta propia, que ha recibido 30.000 euros el 20 de abril.

Entre las beneficiarias figura Eternity Investments, con sede en Barcelona, que ha recibido 30.000 euros. La sociedad se constituyó en 2018 con un objeto social financiero ligado a las criptomonedas y en 2020 lo cambió por la adquisición, rehabilitación, compraventa y arrendamiento de inmuebles, incluido el alquiler de uso turístico, según el Registro Mercantil.

También ha cobrado 30.000 euros Argyra Consulting, una sociedad barcelonesa que en 2011 reorientó su objeto social hacia la tenencia, el arrendamiento y la venta de viviendas. Sus últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil corresponden al ejercicio 2019.

La lista incluye a Puerto Sotogrande, sociedad del grupo Villar Mir con sede en San Roque (Cádiz), que ha recibido 29.995 euros. Su objeto social comprende la adquisición, urbanización, promoción, compraventa y explotación de fincas.

Con 30.000 euros figuran además Baldrick Munitz, dedicada a la compraventa, alquiler y promoción inmobiliaria en Roses (Girona); Befit Facilities, con sede en Menorca; la bilbaína Mutanoman, inscrita con el código de actividad de alquiler de inmuebles por cuenta propia; y la alicantina Weinmar 97, dedicada a la promoción y el arrendamiento.

Dream Camp Capital Manco ha recibido 29.900 euros. Se trata de una sociedad barcelonesa constituida en marzo de 2025, cuyo objeto social incluye la compraventa, explotación y arrendamiento de inmuebles, además de campings y glamping. Su administradora única es otra sociedad del mismo grupo.

Completan la relación Alejandría Gestión, con 28.900 euros, que en 2021 amplió su objeto a la compraventa y el alquiler de inmuebles por cuenta propia; Lucale Rita, con 26.818,18 euros, una sociedad de compraventa y alquiler constituida en 2024 en Fuengirola y trasladada después a Málaga; Escalante Inversiones, de Pilas (Sevilla), con 25.000 euros; y la gijonesa El Sol Inmocorp Iberia, con 14.987 euros.

Las bases de la convocatoria no recogen a qué espacio de datos se ha incorporado cada una de estas sociedades ni qué proyecto ha presentado para obtener la ayuda. Esa información no figura en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, que solo publica el beneficiario, la fecha y el importe de cada concesión.

Las subvenciones se han concedido mientras el Gobierno ha situado la vivienda en el centro de su discurso político, con mensajes reiterados contra la especulación inmobiliaria. Las 13 sociedades forman parte de un grupo más amplio de beneficiarias del mismo ministerio vinculadas al sector hotelero e inmobiliario.