Orlando Avendaño, opositor venezolano: «Zapatero ha formado parte de la extorsión a Edmundo González»

Orlando José Avendaño Linares (Valencia, Venezuela 6 de diciembre de 1994) es un periodista y escritor venezolano que desde abril de 2024 está perseguido por parte del Gobierno venezolano de Nicolás Maduro. Pese a encontrarse en el exilio desde hace varios años, denunció que la casa de sus padres fue allanada en el marco de una investigación en su contra por cargos de conspiración e incitación al odio. En una entrevista concedida a OKDIARIO asegura que «Rodríguez Zapatero ha formado parte de la extorsión a Edmundo González» y ha narrado la grave situación que viven gran parte de los venezolanos.

PREGUNTA.- Ha llamado mucho la atención la foto de Edmundo González ​firmando la victoria de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Él asegura que no ha sufrido coacciones por parte del Gobierno pese a encontrarse en territorio español, ¿qué le hace pensar esa imagen?

RESPUESTA.-Probablemente no haya sido Ramón Santos o el ministro Albares o el Gobierno de Pedro Sánchez el que le haya amenazado a Edmundo. Pero permitieron la amenaza. Fueron parte de toda la operación de exiliarlo y permitieron la coacción dentro del territorio español. Hay que resaltar el papel completamente nocivo de Rodríguez Zapatero que fue parte de la extorsión. Y es algo que eventualmente el presidente electo, Edmundo González Urrutia, va a tener que contar con detalle, porque Zapatero, después de emitir una orden de captura al presidente electo, Zapatero, interviene como una persona que va a resolver en muy poco tiempo la situación como una especie de salvador.

Pero todos sabemos que es un operador tanto del régimen de Nicolás Maduro como del Gobierno de Pedro Sánchez, porque el Gobierno de Sánchez trató de vender el viaje de Edmundo como que si el gobierno hubiera interferido para salvar a un perseguido opositor. Es falso y queda claro con las pruebas que ha expuesto Jorge Rodríguez.

P.- ¿Quién forma parte del núcleo fuerte de Nicolás Maduro?

R.- Está Delcy Rodríguez, está Jorge Rodríguez, pero está quien probablemente es el hombre más poderoso de Venezuela, que es Padrino López, el ministro de la Defensa. Esto es un sistema criminal, es un sistema que se sostiene en los cuerpos del crimen organizado. También está el jefe de la Guardia Nacional, el jefe de la Dirección General de Contrainteligencia, los diferentes cuerpos represivos. Está, por ejemplo, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Por lo tanto, no es un régimen autoritario convencional. Es un régimen criminal. Es el crimen organizado.

Yo personalmente, en mi caso, me impusieron una orden de captura, en su momento allanaron la casa de mis padres y el mismo Nicolás Maduro ha pedido y exigido que me investiguen. Me ha llamado de todo, agente de la CIA, nazi. Desde el 28 de julio, en el marco de estas protestas ha habido más de 15 periodistas secuestrados por el régimen. Como bien saben ustedes, porque lo están empezando a experimentar.

P.- ¿Qué similitud puede hacer como periodista venezolano entre el Gobierno de Sánchez y el de Maduro?

R.- Yo creo que hay que preocuparse y que no es una exageración decir que que esos guiños acercan más al Gobierno de Sánchez a un régimen como el chavista. Es preocupante cómo, por ejemplo, en su momento formó Gobierno sin ningún tipo de pudor con un impresentable como Pablo Iglesias, considerando que Podemos fue un partido prácticamente montado sobre el dinero de la corrupción venezolana. O lo ocurrido con Puigdemont, el hecho de incluso permitirle recientemente poder entrar al país y presentarse es muy preocupante.

Creo que España está en una especie de deriva que puede terminar en un sistema autoritario. Ha sido decepcionante el papel del Gobierno de Sánchez porque, por ejemplo, en Felipe González encontramos un aliado importante y, pese a las diferencias ideológicas o lo que sea, es una persona excepcional. Tuve el gusto de de conocerlo en Nueva York y creo que es un ejemplo del talante democrático que trasciende completamente las diatribas políticas. Venezuela es una trampa. Venezuela es un régimen secuestrador. Es desafortunado lo que les ha ocurrido a estos dos ciudadanos españoles, pero así funciona el régimen de Nicolás Maduro, porque secuestra y extorsiona para después utilizarlo como fichas de cambio.