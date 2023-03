Pablo Iglesias diseña la estrategia, Irene Montero pone la voz y Lilith Verstrynge la ejecuta sin otra opción ni capacidad de discrepar. Es lo que ocurre ahora mismo en Podemos respecto a un acuerdo con Yolanda Díaz de cara a las próximas elecciones generales. En público, todos abogan por una entente cordiale, incluso Iglesias y Montero. Pero en privado todo es distinto. Los que más reclaman una pacto pronto, según fuentes cercanas a la vicepresidenta, no dejan de añadir condiciones para alejar el apretón de manos. Y eso desespera a dirigentes podemitas, que quieren ir a la puesta de largo de Díaz el día 2 de abril. Algo que a día de hoy les impide la ministra de Igualdad con el fin de presionar y lograr su objetivo.

Por ahora, del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, el gallego Antón Gómez Reino, el madrileño Txema Guijarro y los catalanes Jaume Asens y Jéssica Albiach ya han dicho públicamente que tienen intención de ir a la presentación del domingo. Otros, como María Teresa Pérez -directora del Instituto de la Juventud- y Vicenç Navarro, abogan en privado por resolver cuanto antes la pugna interna con el fin de que la organización morada esté presente con sus principales dirigentes en la puesta de largo de Sumar. Con las negociaciones abiertas desde el pasado mes de enero, nada hace prever que Iglesias y Montero den su brazo a torcer en menos de una semana. Que acepten la confirmación verbal por parte de Yolanda Díaz de que va a aceptar sus condiciones sin un papel firmado a cambio.

Montero como portavoz oficiosa, e Iglesias como ideólogo, llevan semanas marcando la estrategia negociadora que Verstrynge dirige junto al jefe de gabinete de Díaz, Josep Vendrell. De ahí, que todos miren hacia Galapagar cuando se trata de señalar a los intransigentes que impiden no evidenciar las discrepancias con su ausencia en la puesta de largo de Sumar. Es la propia ministra de Igualdad la que ha advertido a sus cuadros de que sin acuerdo no podían ir al próximo acto de Díaz. Todo ello, por muy a favor que estén de concurrir a las urnas de forma conjunta e incluso de no dejar escapar la ocasión de estar en la foto de esta nueva etapa de la izquierda progresista.

Asistencia

Cada día que pasa son más las caras conocidas del entorno morado que confirman su asistencia al acto de Sumar. Además de Gómez Reino, Guijarro, Asens o Albiach, el próximo domingo Yolanda Díaz también contará con el respaldo de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y de los ministros Alberto Garzón y Joan Subirats. Aunque ninguno de los tres forman parte de la dirección de Podemos, como tampoco Enrique Santiago, Aina Vidal y otros miembros de En Comú Podem, su relación con la formación morada es muy directa. Por lo que supone un claro desafío, que no un desacato, a las órdenes de Montero.

Como telón de fondo están las primarias fake que exige Podemos antes del 28M para aprovechar que actualmente tienen un censo más amplio para asegurarse más puestos de salida de sus dirigentes en las listas. También sobrevuela las malas expectativas electorales. Muchos dan por hecho que se perderán decenas de puestos públicos en parlamentos autonómicos y ayuntamientos, y, por ello, Podemos quiere fijar ya un sistema que les favorezca antes de que pierdan más poder de negociación.