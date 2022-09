Mónica Oltra mintió este lunes ante el juez: mantuvo que ella no dio orden de realizar un informe parajudicial sobre la menor que sufrió abusos por su ex marido. Sin embargo, dos hechos dicen lo contrario. El 7 de marzo de 2022 Mónica Oltra era tajante ante los medios de comunicación que le preguntaban por la investigación incoada por un juzgado valenciano sobre el papel de su Consejería sobre un posible encubrimiento de los abusos sexuales de su marido sobre una menor de edad. Aseguraba entonces que el 8 de agosto de 2017, cuatro días después de conocer los hechos, ella encargó el expediente, «que es como se funciona en la Administración». Añadió que: «Yo fui quien encargó el expediente, se lo dije a la directora general y la directora general dijo: ‘Oiga, averígüese aquí qué ha pasado. Punto’. Y no hay más». Lo mismo dijo en Les Corts valencianas el 21 de abril de 2021. Sin embargo, este lunes ante el juez de Instrucción número 15 de Valencia se ha desdicho y asegura no haber encargado ninguna investigación, que es lo mismo que encargar un expediente.

El 21 de abril de 2021 Mónica Oltra, entonces vicepresidenta, portavoz y Consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat de Valencia, declaró en Les Corts valencianas sobre este mismo hecho en el mismo sentido. Por tanto, Oltra mintió este lunes al juez que instruye la causa, aunque en su condición de imputada tiene derecho a mentir. Este error es sólo uno de los tres en los que incurrió ayer Oltra durante su declaración judicial. Esas declaraciones del 7 de marzo de 2022 son las que provocaron que se elevase la causa al Tribunal Superior de Justicia de Valencia el 8 de marzo y su imputación el 1 de abril, además de la posterior dimisión de Oltra, que dijo al juez que había realizado esas declaraciones tras «un estallido emocional», que debieron ser dos porque lo admitió dos veces.

Ante Les Corts

Por su interés reproducimos exactamente lo que dijo Mónica Oltra y está recogido en el libro de sesiones de Les Corts valencianas de 21 de abril de 2021: «Me entero de los hechos (abusos de su marido) el día que llega a mi casa una cita judicial, en la casa donde yo vivía, y telefónicamente me informan –porque yo estaba fuera de Valencia, era el mes de agosto– y me informan del contenido de la notificación. Dicho de otro modo, señorías, yo conocí este asunto por mi circunstancia personal, no por mi cargo. Seré más explícita, lo supo Mónica Oltra, no la vicepresidenta».

Continúa: «Inmediatamente que conocí la existencia de un procedimiento judicial, insisto, de forma fortuita y alejada de mi responsabilidad política, me puse en contacto con mi jefe de gabinete. Le di instrucciones en el sentido de recabar información y, lógicamente, de exigir la máxima pulcritud y diligencia y la mayor protección de la joven (…). El lunes 7 el jefe de gabinete informó al subsecretario de la vicepresidencia de la situación, de la que no tengo en ese momento más datos que la conversación telefónica de la que les he hablado. Ni en la Subsecretaría ni en ninguna dirección general de la vicepresidencia existía en ese momento constancia sobre los hechos sentenciados (posteriormente). No había llegado a ningún órgano directivo de los servicios centrales ninguna petición, informe, requerimiento alguno. El 8 de agosto, al día siguiente de la conversación del jefe de gabinete con el subsecretario, la Dirección General de Infancia y Adolescencia ordenó la apertura de un expediente informativo por haber tenido conocimiento verbal en el día de hoy de posibles abusos. El 11 de agosto el subsecretario dicta una instrucción ordenando la máxima colaboración con la fiscalía y la mayor diligencia en la adopción de las medidas que nos fueran requeridas, y en particular insta a que se proceda de forma inmediata a atender a las peticiones formuladas por la fiscalía, informando a este centro directivo cuando se haya producido».

Investigación paralela

Éste es el principal asunto por el que a Mónica Oltra se le acusa de encubrimiento, al haber encargado una investigación paralela de los abusos que lo único que concluyó fue que la menor no había sufrido abusos. Sin embargo, en marzo de 2021 la sentencia de la Audiencia Provincial ratificaba la condena contra Luis Ramírez Icardi a cinco años de cárcel por abusos sexuales sobre esta menor, ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia unos meses después y recurrida actualmente ante el Tribunal Supremo.

Además, Mónica Oltra explicó públicamente ante varios medios que encargó ese expediente el 8 de agosto de 2017 para saber qué actuaciones se habían realizado, «por qué me entero en esa fecha y no por vías de la Consejería, por qué no se había cumplido la petición de 6 de julio de Fiscalía de derivación de la presunta víctima o por qué no se había proporcionado la atención psicológica». Todo eso además ya lo había adelantado en la sesión de las Cortes valencianas de 21 de abril de 2021.

Psicóloga de menores

Sin embargo, ante el juez Vicente Ríos, que la interrogó ayer, todo eso parece haberlo olvidado y pese a que insiste en que tuvo conocimiento extraoficial de todo el asunto el 4 de agosto de 2017 lo cierto es que existe un oficio de 6 de julio de 2017 remitido a la Dirección Territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas, sección del menor de Valencia que alerta de los abusos sexuales. Oltra descargó toda la responsabilidad del asunto en Rosa Molero, directora general de Infancia de la Consejería de Oltra.

Literalmente, el documento de la Fiscalía de Menores al que ha tenido acceso OKDIARIO reza: «con carácter inmediato remitan a la Fiscalía:

1. Toda la documentación relativa a la entrevista que mantuvieron con la menor Teresa T.M. a raíz de la comunicación de los hechos por parte de la dirección del centro, el pasado mes de febrero (2017). La exploración a la niña y el informe que al parecer elaboró la psicóloga de la Conselleria llamada Inmaculada M.

2. No constando en el expediente de protección obrante en esta Fiscalía comunicación alguna de esos hechos, interesa se informe por el cual no se comunicó y

3. Dada la gravedad de lo denunciado y en tanto en cuanto no se resuelva en esta instancia, que en definitiva es quien corresponde valorar, si procede o no incoar procedimiento penal alguno, en aras a la protección de la menor se proceda inmediatamente a asignarle un nuevo recurso siendo trasladada de centro».

Es decir, que una nota de la Fiscalía ya recogía este caso de abusos el 6 de julio de 2017 y una psicóloga de la Consejería ya conocía el caso el 28 de febrero de 2017, cuando emitió un informe. Sin embargo, Oltra asegura que lo supo un mes después de recibir el oficio de la Fiscalía y seis meses después del informe de la psicóloga de la Consejería que determinaba que «no ha aparecido ningún indicio, palabra o frase a partir del cual pudiéramos investigar la posibilidad de la existencia de una experiencia en la que se sintió abusada sexualmente».

La Fiscalía de menores, lejos de bajar los brazos, volvió a pedir la misma información el 14 de julio de 2017 y la respuesta fue que «tras notificar la directora del Centro de lo ocurrido y asegurar haber establecido los protocolos (que nadie supo decir cuáles eran) que tienen determinados para ello, desde el Servicio de Infancia y Adolescencia e Igualdad en esta Dirección Territorial se concertó una entrevista entre la Psicóloga y la menor, con el fin de indagar sobre tales hechos (…)».

Hay que recordar que la menor relató lo sucedido en febrero de 2017 y que una psicóloga exterior de la Consejería la entrevistó posteriormente, emitiendo un nuevo informe en agosto de 2017 que recogía que «el testimonio de la joven resulta inconsistente y se evidencian contradicciones y discrepancias en hechos esenciales que le restan fiabilidad a su testimonio (…)».