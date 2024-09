Manu Pineda, número 4 de la lista de Sumar, formación fundada por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, para el Parlamento Europeo, alabó al dictador venezolano Nicolás Maduro y arremetió contra el presidente electo de la nación americana, Edmundo González: «¡Inmundo candidato!». Lo hizo desde Caracas (Venezuela) durante la celebración del denominado Congreso Mundial contra el Fascismo.

El que fuera el líder de Izquierda Unida en la Unión Europea acudió a la cumbre política celebrada por el régimen venezolano el 10 y 11 de septiembre. Allí arremetió contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a pesar de ser parte de la formación con la que está coaligado. «Fue de los primeros en reconocer a Guaidó después de su autoproclamación como presidente de Narnia», ironizó Pineda.

El político de Izquierda Unida, que no consiguió los votos suficientes para revalidar su escaño en la eurocámara tras las elecciones de junio de 2024, continuó afeando a Sánchez que acogiera en España a Edmundo Gonzalez: «Ahora reconoce al inmundo candidato y le da asilo». Y describía que el líder socialista «en la Unión Europea, está considerado un bolchevique». «Imaginaos como son los demás», ha reprochado Pineda.

El ex parlamentario europeo también arremetió contra los líderes de la izquierda latinoamericana, a quienes les ha echado en cara su falta de apoyo a Maduro: «Han querido hacerles concesiones [a la oposición], decirle yo no soy peligroso, yo les pido actas y mientras que no les pida las actas, no lo reconozco». «A mí que me importa que tú reconozcas o no reconozcas», les espetó. Y se preguntó con vehemencia si ocurre lo mismo con el resto de mandatarios a nivel mundial: «¿Cuándo le has pedido tú las actas a Biden? ¿Cuándo le has pedido tú las actas a Pedro Sánchez? ¿Cuándo le has pedido tú las actas a Meloni? ¿Cuándo le has pedido tú las actas a Macron? ¿Cuándo le has pedido las actas a Milei?».

«Quién eres para pedir actas»

«Quién eres tú para pedirle las actas a nadie. Esto es un país soberano y Venezuela se respeta y vete al carajo. Que el imperio saque sus manos de aquí», espetó el orador del Congreso Mundial contra el Fascismo.

El político de Izquierda Unida ha parafraseado a Fidel Castro, dictador de Cuba, para decir que «la disidencia y la división en este momento son traiciones que alimentan al enemigo». Y festejó las propuestas de Delcy Rodríguez, vicepresidenta venezolana: «Apruebo la propuesta de la compañera Delcy y démosle forma de manera que nos coordine, que demos miedo, que no demos risa, porque el enemigo, el imperialismo, Estados Unidos, es un imperio decadente».

El ex diputado europeo aprovechó su discurso en Caracas para definirse políticamente: «Yo soy comunista, marxista y leninista». Y concluyó con un llamamiento a favor de los máximos representantes del chavismo en Venezuela: «Chavez vive, viva Chávez, viva Maduro; y seguiremos en combate hasta la victoria siempre. patria o muerte».

Después de su comparecencia, Pineda compartió un mensaje a través de sus redes sociales en las que victimizaba al régimen venezolano: «La situación más aguda la sufre ahora el gobierno bolivariano». «Un gobierno al que llevan 25 años intentando derribar mediante todo tipo de artimañas golpistas e injerencistas», lamentaba en un mensaje a través de la red social X, antes Twitter.