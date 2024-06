Nadie invitó al ganador de las últimas elecciones: Feijóo no fue a los actos del X aniversario del Rey

El líder del PP y ganador de las elecciones generales del 23J, Alberto Núñez Feijóo, no fue invitado a ninguno de los actos organizados por Zarzuela con motivo del décimo aniversario de la proclamación del Rey Felipe VI. Los populares admitieron que Feijóo «no fue invitado» a estos actos a pesar de haber liderado la lista más votada de los últimos comicios generales y tampoco les explicaron los motivos. Las mismas fuentes recalcan que el líder del PP siempre acude a este tipo de celebraciones cuando se le invita.

La Casa Real mantuvo su criterio de invitar a estos actos a altos cargos de los poderes del Estado y de órganos constitucionales, así como personalidades de la sociedad civil. Ni Feijóo ni ningún representante del PP fue invitado. Sí que acudió el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy y su mujer, Elvira Fernández. Rajoy estuvo presente al haber sido jefe del Ejecutivo durante la década del reinado de Felipe VI, según apuntan desde Zarzuela.

Fuentes internas del PP aseguran que a Génova se le informó desde el principio de la no invitación de Alberto Núñez Feijóo por el décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI. En las filas de los populares se remiten también a las explicaciones de los «organizadores».

Sin embargo, las mismas fuentes destacan que no van a «polemizar» sobre esta cuestión», y menos «un un día tan importante en lo personal para Don Felipe». También expresan su firme defensa de la monarquía y del Jefe del Estado. «Seguiremos defendiendo a las instituciones del Estado, también a la Corona», aseguran desde el PP.

Alberto Núñez Feijóo acudió a la Sesión de Control de este miércoles en el Congreso, donde formuló una pregunta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En la agenda del líder del PP no figuraba ningún acto público, por lo que Feijóo podría haber acudido a los actos del décimo aniversario de la proclamación del Rey Felipe VI.

Los invitados

La Casa Real organizó varios actos con motivo de este aniversario, como la asistencia al relevo solemne de la Guardia Real en el Palacio Real de Madrid, un almuerzo en el mismo espacio ofrecido a diferentes personalidades y dirigentes de varias órganos constitucionales, así como una recepción con jóvenes y visita a la Galería de las Colecciones Reales.

Los Reyes de España, así como la princesa de Asturias y la infanta Sofía presidieron estos actos conmemorativos. Al almuerzo celebrado en el Salón de Columnas del Palacio Real asistieron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado de su esposa, Begoña Gómez, y los presidentes del Congreso y del Senado, Francina Armengol y Pedro Rollán, respectivamente. También acudieron representantes de los poderes del Estado en ejercicio como el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido Tourón, y el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte Gutiérrez. Todos ellos acudieron como representantes de los Poderes del Estado y de órganos constitucionales desde 2014, desde la llegada de Felipe VI a la Jefatura del Estado.

Además, en el acto estuvieron presentes el ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y otros representantes de órganos constitucionales como la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano Jávega, y el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. Otro de los invitados destacados fue el ex presidente del Ejecutivo Mariano Rajoy. Los anteriores ex presidentes del Gobierno no fueron invitados por no haber gobernado en la última década, como José María Aznar, José Luis Zapatero o Felipe González. Tampoco estuvieron invitados los presidentes autonómicos ni los miembros del Consejo de Ministros, a excepción del mencionado Albares por su cargo de gran canciller.

La Casa Real incluyó en su lista de invitados a 19 ciudadanos anónimos (uno por cada comunidad autónoma ) y a sus familiares, al haber sido condecorados con la Orden del Mérito Civil.

«El que más cumple con su deber»

A pesar de no haber sido invitado a los actos, Alberto Núñez Feijóo felicitó a Felipe VI por el décimo aniversario de su proclamación. «Quiero felicitar a S.M. el Rey en el aniversario de su proclamación. Durante estos 10 años, Felipe VI ha sido el español que más ha cumplido con su deber y la monarquía, la institución que más estabilidad ha aportado a nuestro país», afirmó el líder del PP en las redes sociales.