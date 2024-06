Montero, con pañuelo palestino, no sale del «genocidio» y Cañas le lanza: «¿Por qué no hablas de Ucrania?»

Irene Montero, candidata de Podemos al Parlamento Europeo, interviene en el debate electoral de TVE con un pañuelo palestino al hombro, por si el mensaje de los morados no hubiera quedado claro estos días de campaña. Y claro, insiste con el «genocidio»y la «política de la ultraderecha en Europa». «¿Por qué no rompemos con Israel como hemos roto con Argentina?, le pregunta a Ribera, como vicepresidencia que es. Y no tiene rubor en asegurar que «lo más importante que tiene que hacer ahora Europa es parar el genocidio en Gaza».

Segunda intervención de Irene Montero: segunda vez que saca el monotema de Gaza y el «genocidio de Israel», increpando a la candidata socialista sobre «cuándo lo va a denunciar la Unión Europea». «¿Quiere responder?», le ha preguntado el moderador, Xavier Fortes, a la vicepresidenta: «Quiero responder, pero no quiero contestar a eso», le ha respondido Teresa Ribera. Ni corta ni perezosa

Tercera intervención de Irene Montero: habla de… exacto: el «genocidio de Israel en Gaza». Pero esta vez, Jordi Cañas, candidato de Ciudadanos, hace el quiebro perfecto y le pregunta: «¿Por qué no hablas Ucrania?». «Es que cuando la señora Montero cita la guerra, no dice que la ha empezado Putin», le ha dicho también Cañas más tarde.