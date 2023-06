Militares, diplomáticos y ex espías debaten en Madrid sobre la OTAN: «Ha vuelto a nacer en Ucrania»

“Vladimir Putin quiso hacer una toma de Kiev en tres días, no le salió y reinventó esta guerra en una carrera de resistencia; Ahora con la rebelión del grupo Wagner, el Kremlin está en su peor momento”, afirmó este jueves el almirante retirado Juan Rodríguez Garat en un foro de excepción organizado por PROA Comunicación, que también contó con la presencia del presidente de la Asociación Atlántica Española, Adolfo Menéndez, y del Director General de la Asociación Española de Tecnologías de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE), César Ramos. Un foro en el que ya dan por hecho que si el presidente ruso quería llegar a un nuevo orden mundial, “no lo ha conseguido”. Pero el paradigma sí que ha cambiado en una cosa: a partir de ahora, según afirma el almirante retirado Juan Rodríguez Garat, en Europa volveremos a una “paz armada”, y España, desde el comienzo de esta guerra, vuelve a valorar a la OTAN.

En este foro previo a la cumbre de la OTAN que, un año después de que se haya celebrado en España, se celebrará en Vilna (capital de Lituania) los próximos 11 y 12 de julio, se hizo un llamamiento a defender el la industria armamentística como salvaguarda de la paz ante la guerra: “hacen falta martillos para poder seguir defendiendo la música y la poesía”, afirmó César Ramos. Los tres intervinientes pusieron el foco en la importancia de la comunicación en positivo, “y no solo salir a defenderse de los activistas pacifistas y ONG”. A este respecto, también se celebró que, aunque haya sido por el estallido de un conflicto bélico, “el pueblo español ha despertado del sueño pacifista”.

En el acto también se ha analizado el estado actual de los principales organismos internacionales. “La ONU ha caído, desde que empezó la guerra de Ucrania se ha demostrado que es inútil”, afirma el almirante retirado Rodríguez Garat. Ante la pregunta de uno de los asistentes sobre si la UE está siendo “el poli con mano blanda” y la OTAN “el poli con mano dura”, el mismo almirante explicó que hay que acabar con esa dualidad para hacer valer la unión de los 27. Una OTAN que, según advierte, “ha vuelto a nacer con este conflicto”. Otro de los elementos han demostrado ser un lastre son las armas nucleares, las cuales, según Rodríguez Garat, “sólo han servido para que Europa no plante cara de verdad a Putin”.

El papel de España

Ya en el turno de preguntas, se señaló que España debe mostrar un perfil propio en la resolución de guerras bajo el paraguas de la OTAN, algo que habitualmente hace Estados Unidos. “Ellos ponen el dinero, las bajas y el coste reputacional; pero claro, luego las condiciones para la resolución de esos conflictos son las que ellos deciden”.

A pregunta del exdirector de Centro Nacional de Inteligencia, el general Félix Sanz Roldán, sobre si los socios españoles deben imponernos cuánto porcentaje del PIB español se destina a defensa, se estableció un debate entre los defensores del sí (el vicealmirante Rodríguez Garat) y los partidarios de que no, porque «cuando la OTAN nos pide un avión de guerra, siempre lo entregamos de última generación, mientras que los países a los que estamos defendiendo se han acostumbrado a vivir de España» (puso Sanz Roldán como ejemplo los aviones españoles que defienden el Báltico desde 2004 sin que estos países hayan comprado aún uno en 19 años).

Respecto a la paz armada en la que vivirá Europa a partir de ahora y a las necesidades de comunicar en positivo de los estamentos de defensa, el presidente de la Asociación Atlántica Española, el gijonés Adolfo Menéndez, lo explicó con un ejemplo del todo palpable: “Los militares trabajan para la paz, si no se consigue la paz, ya no hay límites: o ganas tú o gano yo; y esto se puede comprobar fácilmente cuando Rusia se anexionó Crimea con una respuesta tan tibia por parte de occidente que le hizo creer al Kremlin que estas tomas eran gratuitas”.

Ciberdefensa

Otra de las cuestiones vino del ex Secretario de Estado para la Unión Europea, el socialista Diego López Garrido, sobre el mayor temor que, según las encuestas, tiene la sociedad estadounidense en caso de guerra: los ciberataques. El exalmirante Rodríguez Garat afirmó que, mientras haya bombas en territorio europeo, la ciberdefensa pasa a un segundo lugar. Sin embargo, dice, lo que no puede pasar a un segundo lugar es la lucha contra la desinformación: “El cansancio de occidente sobre la guerra no existe: es una campaña de desinformación del Kremlin”.