El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, consideró a España como «potencia administradora» del Sáhara durante su etapa como juez en la Audiencia Nacional. Una posición que choca de plano con la adoptada ahora por el Gobierno del que forma parte tras el volantazo de Pedro Sánchez en las relaciones con Marruecos. El pasado viernes, Rabat hizo pública una carta del jefe del Ejecutivo donde sostiene que el plan de autonomía para el Sáhara Occidental planteado por Marruecos en 2007 constituye «la base más seria, realista y creíble» para la resolución del conflicto.

Se da la circunstancia de que Marlaska, siendo presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, suscribió que «España de iure, aunque no de facto, sigue siendo la Potencia Administradora del territorio». En un auto de 2014 firmado por otros 15 magistrados, siendo ponente José Ricardo de Prada, el juez estrella del PSOE, la Sala de lo Penal señaló que España como tal, hasta que finalice el periodo de la descolonización, tiene las obligaciones recogidas en los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones Unidas, entre ellas dar protección, incluso jurisdiccional, a sus ciudadanos contra todo abuso».

De esta manera, Marlaska y los otros magistrados mostraron su conformidad con el criterio de la Fiscalía, que subrayó que «hay un importante sector doctrinal que considera que España sigue siendo la Potencia Administradora del Sahara Occidental de iure aunque no de facto».

El Gobierno de España, a través de un real decreto de 1976, puso «término definitivo a la presencia en dicho territorio, y a sus poderes y responsabilidades». Y a esta resolución se acoge ahora el Ejecutivo socialcomunista de Pedro Sánchez, con José Manuel Albares al frente de Exteriores, para negar que España siga siendo «potencia administradora» del Sáhara.

Sin embargo, como explicó la Audiencia Nacional, para la ONU el Acuerdo Tripartito de Madrid de 1975 entre España, Marruecos y Mauritania es «nulo, sin eficacia jurídica», ya que no se llevó a cabo el exigido «referéndum de autodeterminación». Así, el Consejo Jurídico de Naciones Unidas dictaminó ta nulidad en el año 2002: «El acuerdo de Madrid no transfirió la soberanía sobre el territorio, ni confirió a ninguno de los signatarios la condición de Potencia Administradora, condición que España, por sí sola, no podía haber transmitido».

Programa electoral

Ahora, Pedro Sánchez ha comunicado a Rabat que el plan de autonomía para el Sáhara Occidental planteado por Marruecos en 2007 constituye una base «más seria, realista y creíble» para la resolución del conflicto que el «referéndum de autodeterminación» que llevaba él mismo en su programa electoral de 2019 y que plantean igualmente sus socios de coalición, Unidas Podemos.

«Promoveremos la solución del conflicto de Sáhara Occidental a través del cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas, que garantizan el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui», reza en el programa electoral con que Sánchez se presentó a las últimas generales. El propio Marlaska también hizo campaña en aquellos comicios con este programa al concurrir como diputado del PSOE por Cádiz. Unos meses después de conseguir el acta, renunció a ello como la mayoría de ministros para que corriera la lista una vez habían logrado seguir en el Gobierno.