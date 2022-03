Yolanda Díaz no está dispuesta a perder sus 81.000 euros de sueldo como vicepresidenta ni por el Sáhara Occidental. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo ha acusado hoy al presidente del Gobierno del que forma parte por «incoherente» y por su «enorme opacidad» al no dar explicaciones a su socio. Pero Díaz se ha apresurado a añadir que pese a ello, no rompe con Sánchez por entender que sería una gran irresponsabilidad.

Díaz argumenta que Unidas Podemos deba abandonar el Gobierno para ser coherente con el acuerdo de coalición suscrito con los socialistas. El «incoherente», según ella, es Sánchez por apoyar ahora la autonomía para el Sáhara propuesta por Marruecos.

Romper en este momento sería una decisión de gran «irresponsabilidad», afirma la vicepresidenta de Sánchez, al que se limita a emplazar a una conversación cara a cara con tres asuntos sobre la mesa: la crisis económica y social que está azotando a España; la crisis energética y «lo que tiene que ver con la ONU, el Sáhara y Marruecos y las previsibles consecuencias».

Yolanda Díaz asume, según sus palabras, que las decisiones en política exterior las adopten el jefe del Ejecutivo y el ministro de Exteriores pero se queja de las grandes cuestiones en esta materia sean «compartidas» en un gobierno de coalición. Máxime, ha añadido, cuando se trata de una decisión «de tal calibre» y que ha causado, según ha precisado la vicepresidenta, una enorme preocupación en el conjunto del país. En este sentido, ha recordado al presidente que hay que cumplir las resoluciones de Naciones Unidas y que quien se está desmarcando de ellas es el PSOE.

Además, Yolanda Díaz ha añadido que quien está incumpliendo el mandato del país es el presidente del Gobierno y que ella es «muy respetuosa con las competencias de cada Ministerio». Como ejemplo ha recordado que ella misma no sólo compartió y dialogó con otros ministerios sobre la reforma laboral, sino que incluso tuvieron que hacer «comisiones paralelas para ello».

Pero Yolanda Díaz ha insistido en que son un gobierno de coalición y que los asuntos de fondo «se dialogan entre las partes». De hecho, ha criticado las «formas incorrectas» con las que ha procedido Pedro Sánchez no solo con Unidas Podemos, sino con «el conjunto del país».

Se trata, ha precisado, de un «cambio radical» que merece el respeto y el diálogo con todas las fuerzas políticas. En definitiva, ha considerado que se traba de un «cambio de fondo» que «en absoluto» comparte y que se ha adoptado con «enorme opacidad».