El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, gastará ahora 1,5 millones de euros en informes de siniestralidad vial para decidir si mantiene la baliza V16. Marlaska ha sacado a licitación este contrato después de que en la primera operación salida con la baliza se haya registrado la cifra más alta de muertos por atropello en los últimos 10 años, cuando precisamente era lo que venía a reducir.

La reducción de los atropellos era el alegato esgrimido por Pere Navarro, director de la Dirección de Tráfico (DGT), al imponer a los ciudadanos la obligación de comprar este aparato.

El anuncio de la licitación se ha publicado este miércoles en el Portal de Contratación del sector público. El valor estimado del contrato es 1.527.001,76 euros. Es para dos años.

Marlaska justifica este gasto alegando que el contrato tiene como objeto «la elaboración de informes de estadística descriptiva de carácter periódico y regularizado que sirva de base para la toma de decisiones».

Añade que de esta forma se dará continuidad a «la realización de informes estadísticos de la DGT, que permiten monitorizar la evolución de la seguridad vial y sus principales factores de influencia».

«Se podía haber hecho mejor», dice Pere Navarro

Como ha informado OKDIARIO, la Dirección General de Tráfico (DGT), en manos de Pere Navarro, ha reconocido cuatro meses después el fracaso de la baliza V16: «Se podía haber hecho mejor».

Así lo ha admitido el propio Navarro este martes durante la presentación de una campaña. En concreto, ha dicho que se podía haber realizado una campaña de información mejor para llegar al ciudadano y evitar las polémicas que ha generado.

No obstante, no se ha atrevido a hacer una valoración sobre la efectividad de este nuevo dispositivo de seguridad vial. Asegura que «se necesitará un plazo más largo para hacer una valoración rigurosa».

Lo cierto es que los guardias civiles de Tráfico llevan desde el primer momento advirtiendo que las balizas V16 «no sirven para nada», porque no se ven las luces, y que mayor seguridad dan los triángulos.

En dicho acto, el director de la DGT también se ha mostrado convencido de que España bajará la tasa de alcohol al volante. «Caerá como fruta madura», ha vaticinado tras el rechazo del Congreso a esta medida. A su juicio, «es sólo cuestión de tiempo». Para Navarro, la votación en el Congreso «no la ha perdido el Gobierno, sino los ciudadanos».

Asimismo, ha defendido la política de seguridad vial de su departamento tras los últimos datos de siniestralidad. «Dos más, dos menos, depende un poco de las circunstancias», alega.

Según informa, «en España hay unas 18 o 20 millones de balizas encendidas y se reciben más de 3.000 notificaciones diarias».

Aumentan los fallecidos en Semana Santa

En Semana Santa se han registrado hasta 30 fallecidos en vías interurbanas, una cifra que nos sitúa en niveles de 2021. Además, los atropellos mortales alcanzan su peor registro de la última década, con un total de cinco peatones fallecidos, lo que supone un incremento significativo respecto al año anterior.

En concreto, en 2017 se registraron durante la operación salida de Semana Santa dos atropellos con resultado de muerte; hubo tres en 2018, otros tres en 2019, dos en 2020 y cuatro en 2021. En 2022 no se registró ninguno de estos sucesos, pero en 2023 se produjeron tres, y el año pasado se había saldado nuevamente sin ninguno.

Aquí puede ver los datos al detalle:

Son los datos publicados el pasado 7 de abril por la propia DGT. Este informe vuelve a poner de manifiesto que el principal problema de la siniestralidad en España continúa concentrándose en las carreteras convencionales, donde se han producido 27 de las 30 muertes, algo que, según denuncian los propios guardias civiles de Tráfico, evidencia «la falta de inversión, planificación y medidas eficaces en este tipo de vías».

A esta realidad se suma el incremento de fallecidos en turismos, así como el aumento de colisiones frontales y atropellos, lo que refleja una tendencia hacia siniestros de mayor gravedad y letalidad.

Según un reciente estudio, más de 3.122 kilómetros de carreteras españolas presentan riesgo elevado o muy elevado de accidente. Además, otro estudio revela que cerca de un 11% de la red estatal sufre problemas como socavones, señales invisibles y taludes dañados. Mientras otros países europeos destinan 50.000 euros por kilómetro al mantenimiento de las vías, en España la cifra se reduce a 22.000 euros.

Para otras cosas sí hay dinero: la DGT ha gastado 500.000 euros en merchandising en los últimos meses, como también ha revelado OKDIARIO. Y esto sucede también mientras los guardias civiles de Tráfico van en coches con 500.000 kilómetros y averías constantes. Y mientras tienen el plus de riesgo congelado.

La última licitación de este tipo fue el pasado 21 de marzo: 100.000 euros para abanicos, gorras y bolis, entre otros artículos promocionales. Se anunció un día después de hundirse el techo del cuartel de Mieres (Asturias), dejando un agente herido.

1.000 guardias civiles menos que en 2009

La última operación salida también se resume en 1.000 guardias civiles de Tráfico menos que en 2009 para un 21% más de desplazamientos. Se han superado los 17 millones de movimientos de largo recorrido por carretera, lo que supone tres millones más que entonces con un 10% de agentes menos. Hace 17 años había más de 10.000 efectivos, ahora sólo 9.100.

Además, mientras la DGT, dependiente del Ministerio del Interior, recomienda a los conductores que descansen durante los desplazamientos largos para garantizar la seguridad vial, bajo el lema de «Lo importante es llegar y volver para contarlo», la realidad de quienes velan por esa seguridad es muy distinta.

Con agentes que realizan jornadas de hasta 16 horas en un mismo día por la escasez de plantilla, sin turnos de trabajo, con los descansos recortados y en coches con hasta 500.000 kilómetros. Una radiografía que para el colectivo refleja el «abandono institucional» que sufre esta especialidad que en su día era denominada «el buque insignia de la Guardia Civil» y que, sin embargo, actualmente sólo cubre el 13% de las plazas ofertadas.

Y esto es así porque Marlaska está condenando al 83% de las unidades de Tráfico a hacer dos turnos en un mismo día, de mañana y de noche. Los agentes encargados de la vigilancia y disciplina del tráfico hacen jornadas maratonianas de hasta 9 días consecutivos, en las que a veces se repite el doblete, lo que les acarrea fatiga y, en consecuencia, la merma de sus facultades al volante.

Además, aunque la normativa europea dispone que los descansos entre servicios han de ser de 11 horas, a los guardias civiles de Tráfico se les están recortando a ocho en las unidades que no están a turnos, precisamente para poder dar respuesta al incremento de desplazamientos.

La Agrupación de Tráfico es la especialidad de toda la policía española con más riesgo y más agentes muertos en acto de servicio, con hasta 346 fallecidos en sus 66 años de historia.

Fracaso de las políticas de seguridad

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la decana y mayoritaria, denuncia que los datos oficiales de siniestralidad de Semana Santa «evidencian el fracaso de las políticas de seguridad vial impulsadas en los últimos años».

«El incremento de desplazamientos vuelve a evidenciar la falta de personal, la sobrecarga de trabajo y la ausencia de turnos en la Agrupación de Tráfico, lo que está provocando una menor presencia en carretera y un aumento del riesgo de siniestros», declara.

Además, desde la AUGC critican que «se ha generado una falsa expectativa en torno a medidas como la implantación de la señal V16, presentadas como soluciones eficaces para reducir los atropellos». «La realidad demuestra lo contrario: lejos de disminuir, este tipo de siniestros aumenta», critica en declaraciones a OKDIARIO Carlos Cantero, responsable de Tráfico de la AUGC.

No se escucha a los agentes

«Ya advertimos que este tipo de medidas no abordaban el problema real de fondo y que no iban a suponer una reducción efectiva de los atropellos. Sin embargo, una vez más no se ha escuchado a quienes estamos sobre el terreno, y los datos actuales confirman que se ha vuelto a fallar en la prevención», agrega. Y pide que «antes de la próxima medida, escuche a quienes están cada día sobre el asfalto».

Para la AUGC, «que sigamos en cifras de muertos similares a las de 2021 evidencia un estancamiento inaceptable en la seguridad vial». Afirma que los últimos datos «no sólo reflejan una preocupante evolución de la siniestralidad, sino que evidencian el fracaso de unas políticas erráticas y la necesidad urgente de adoptar un nuevo enfoque desde la Administración que permita recuperar la eficacia del sistema y garantizar una seguridad vial real y efectiva».

Para la asociación mayoritaria de guardias civiles, los datos actuales confirman lo que lleva años denunciando: «El abandono de la seguridad vial, provocado por la falta de efectivos y por unas políticas erráticas de la Dirección General de Tráfico que, lejos de solucionar el problema, lo están agravando».

Además, indica que el incremento del tráfico «no ha ido acompañado de una mejora en la seguridad, sino muy al contrario». «Los datos reflejan un aumento de la mortalidad por millón de desplazamientos, lo que confirma un empeoramiento de la eficacia de las medidas adoptadas», sentencia Cantero, reclamando también que se realicen las inversiones necesarias en infraestructuras que reduzcan los riesgos.