La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias dependiente del ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska decidió destituir de su cargo el pasado viernes al al director del Centro Penitenciario Botafuegos, de Algeciras (Cádiz), Francisco Márquez Salaverri, tras casi 17 años en el cargo. Ángel Luis Ortiz, el secretario de Instituciones Penitenciarias ha escogido para sustituirlo a Andrés Enríquez Narváez. El cese, que se produjo de manera telefónica y por una aparente «pérdida de confianza», llega tres meses después de que Salaverri mostrase su apoyo públicamente a dos funcionarios que estaban amenazados por narcos de Campo de Gibraltar y a los que acabaron quemando el coche: «Yo no me voy a arrodillar ante estos mierdas», llegó a decir y mostró su «respaldo absoluto a toda la plantilla, que no se amedrenten».

Pero este pasado viernes el mismo director de Instituciones Penitenciarias le comunicaba el cese por «pérdida de confianza» y su traslado al Centro de Inserción Social Manuel Montesinos (CIS) como director de programas. Márquez dejó claro de manera pública su apoyo a los funcionarios de Algeciras después de que sufrieran el acoso de algunos internos, como el incendio de varios de sus vehículos particulares después de que la Junta de Tratamiento se pronunciase en contra de conceder el tercer grado a alguno de ellos.

A los problemas típicos de una prisión se le sumaron varios incidentes durante todo el año 2022, desde intentos de suicidio a motines, agresiones a funcionarios que acabaron en el hospital por conmoción cerebral, asalto con drones portando drogas y teléfonos móviles y la ya comentada quema de vehículos de dos funcionarios, la primera en febrero de 2022 y la segunda a finales de agosto del mismo año. Ambos formaban parte de la Junta de Tratamiento Penitenciario que evalúa los permisos de salida de los presos y su calificación de grado. Los dos tuvieron que cambiar de puesto de trabajo, coaccionados. «Es una manera de mandar mensajes», explicó el director durante una concentración de apoyo a los trabajadores de la prisión en septiembre de 2022 y fue entonces cuando exigió más protección para los funcionarios, «no un guardaespaldas para cada uno, pero que tengamos ciertos controles», añadió.

El año 2022 ha sido penoso para la prisión de Algeciras, ya que comenzó con la agresión de un interno a un funcionario cuyo resultado fue una conmoción cerebral y posterior traslado del trabajador a un hospital. Los ataques a funcionarios se fueron sucediendo durante todo el año, especialmente violento fue el incidente cuando un interno de alta conflictividad lesionó a tres funcionarios que acabaron en la Enfermería de la prisión. En febrero otro funcionario de prisiones acababa en el hospital con el hueso orbital fracturado tras ser agredido por un interno que además en el mismo momento también intentó estrangularlo. A mitad del verano una funcionaria era atendida en el hospital tras intervenir en la reducción de otro recluso y la última sucedió en diciembre cuando otro funcionario de nuevo era atendido en el hospital con el hombro fuera de su sitio tras mediar en una reyerta.

El nuevo director, Andrés Enríquez Narváez, tendrá que enfrentarse ahora a estos problemas. Enríquez ya fue trabajador del centro penitenciario de Algeciras, aunque actualmente se encontraba como Inspector de Servicios de la Subdirección General de Análisis e Inspección.