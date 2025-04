María García (Observatorio de Libertad Religiosa): «Con Sánchez sale gratis mofarse de los católicos»

«Con Sánchez sale gratis mofarse de los católicos». Es la denuncia de María García, presidenta del ORLC, el Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia. El ORLC realiza informes anuales y participa de la comisión de seguimiento que preside el ministro Marlaska. En su último estudio, el ORLC constata que el 70% de los ataques a la libertad religiosa en España son a cristianos y sólo el 4% a musulmanes. Preocupa que los ataques contra católicos vayan a más y sean cada vez más violentos. El ORLC habla de vejaciones públicas a sacerdotes, creyentes, símbolos, iglesias y cementerios. María García señala: «No se denuncian por miedo y no suelen ser noticia».

La última encuesta del ORLC ha sido a sacerdotes. El 67 % afirma haber sido «insultado o ridiculizado» en público y el 20% «haber padecido actos vandálicos o daños materiales» en sus casas o parroquias. El 58% afirma «haber sido objeto de estereotipos o generalizaciones negativas» o «haber sufrido intolerancia o prejuicios sobre su fe, el sacerdocio o la comunidad católica». Una tercera parte afirma «haber sido objeto de incitación al odio o acoso». El 48 %, casi la mitad, denunció actos de vandalismo en su parroquia.

PREGUNTA.- ¿Los ataques a católicos van a más en España?

RESPUESTA.- Los ataques violentos contra creyentes, símbolos religiosos y lugares de culto en general han aumentado en 2023, 2024 y 2025. Tres de cada cuatro son contra cristianos. En la encuesta a sacerdotes hablan de insultos por la calle, artefactos caseros en la puerta de su vivienda o su parroquia, destrozos y profanaciones de su iglesia, pintadas con dianas llamándoles pederastas… En Cantabria, unos chavales se grabaron dentro de una iglesia mofándose de las hostias consagradas. En Jaén, una pareja mantuvo relaciones sexuales en un altar y lo colgó en redes. Aumentan las profanaciones de cementerios. En la última noche de San Juan, unos jóvenes entraron en un cementerio rompiendo nichos y blasfemando. No todo esto se denuncia o es noticia, pero van a más. Hay una campaña para eliminar la religión en general y la cristiana en particular del ámbito público y encerrar a los creyentes en sus templos y casas.

P.- ¿Los políticos contribuyen al escarnio público de la religión católica?

R.- Sí. PSOE y Podemos son los que más atacan la libertad religiosa. Gobiernan y han pactado eliminar del Código Penal la protección de los sentimientos religiosos cuando 21 de los 27 estados de la UE los protegen. Dicen que eso nos hace más progresistas. Lo que permite es que salga gratis atacar a los creyentes y mofarse de los cristianos.

P.- ¿Hay hostilidad de Sánchez a los católicos?

R.- Sí. El PSOE es el partido con más ataques registrados a la libertad religiosa. En las campanadas de TVE se mofaron de los católicos. No fue fortuito. El ministro de Justicia apoyó a la presentadora y sacó un tuit repitiendo que había que eliminar la protección de los sentimientos religiosos del Código Penal. Sus medios afines lo repiten. Es una campaña orquestada para que salga gratis mofarse de los cristianos. También hay una campaña para que los niños no tengan educación religiosa. Es una forma de eliminar sus raíces y hacerlos más manipulables.

P.- ¿Hay burlas a católicos en escuelas públicas y miedo a denunciar?

R.- Sí. Muchas veces los niños tienen miedo de contarlo. Por ejemplo, chicas que llevan rosarios en sus mochilas nos han contado que el profesor se ha mofado de ellas en institutos públicos. También nos lo contó un sacerdote que estudiaba en una universidad pública. Hace poco presentamos el informe en un convento de religiosas que tenían una convivencia con estudiantes de la ESO, Bachillerato o primeros años de carrera. Preguntamos cuántas habían sufrido mofas públicas por ser católicas. Todas levantaron la mano. Luego preguntamos cuántas lo habían denunciado. Casi todas bajaron la mano. Falta mucha concienciación de denunciar. Cuando se habla de delitos de odio siempre es contra otros colectivos, pero no se habla de los delitos de odio contra los creyentes.

P.- ¿Con el Gobierno de Sánchez sale gratis mofarse de los católicos?

R.- Sí. Ellos son los primeros en hacerlo. Nosotros estamos en la Comisión de Seguimiento del Plan contra los Delitos de Odio presidida por Marlaska. Hay Policía Nacional, Guardia Civil y policías autonómicas que, en general, hacen un trabajo excelente. Pero Marlaska pocas veces habla de los delitos de odio contra las creencias religiosas y, las pocas veces, habla de islamofobia, pero nunca de cristianofobia, que va a más. En 2023, un yihadista asesinó a un sacristán en Algeciras. Pedimos a Marlaska una reunión urgente y no hizo nada. En 2024, un fraile fue asesinado en Gilet por un individuo que confesó que iba a matar frailes. Son dos asesinatos en año y medio, pero parece que al gobierno no le preocupan.

P.- DAESH ha amenazado las catedrales españolas esta Semana Santa, hemos visto lanzamiento de objetos a pasos procesionales o imágenes de Cristo arrancadas. ¿Preocupa la creciente inmigración musulmana descontrolada?

R.- No todos los musulmanes son yihadistas, pero cada vez hay más ataques así. En enero, en un grupo de Telegram se amenazó con poner bombas en iglesias de Palencia. En Nochevieja, en Elche, cuatro menores intentaron atentar contra la Basílica, pero fueron detenidos antes. El PSOE de Elche votó en contra de aumentar la seguridad y condenar el atentado. Es muy grave. No podemos mirar a otro lado. Están aumentando. Como las amenazas y ataques a judíos. Es el 0,1% de la población, pero acumulan el 11% de ataques. Es muchísimo. El antisemitismo ha aumentado desde los atentados de Hamás del 7-O. En Madrid, una persona quiso atentar contra la sinagoga, no pudo y fue a incendiar un restaurante kosher.

Valle de los Caídos

P.- Sánchez pidió al Papa Francisco eliminar los símbolos religiosos del Valle de los Caídos, incluida la Cruz. ¿La llamada «resignificación» es un ataque a la libertad religiosa?

R.- Por supuesto. Y así lo vamos a incluir en el informe de 2025, como todos los ataques del Gobierno al Valle de los Caídos estos años. El Observatorio defiende que hay que proteger el Valle de los Caídos como lugar de culto y a su comunidad religiosa. El concurso de ideas del Gobierno dice que van a resignificar todo, salvo el altar y los bancos más cercanos, o sea, la Capilla del Santísimo, el Vía Crucis, la Cruz… es un lugar de culto y tiene que ser respetado.

P.- Sánchez felicita el Ramadán a los musulmanes, pero no la Semana Santa a los católicos

R.- España es un país aconfesional, no laico, y debería respetar a todas las confesiones. Los cristianos son la religión mayoritaria en España y si felicita el Ramadán, debería felicitar también la Pascua.