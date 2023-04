Marga Prohens, candidata del PP a presidir las Islas Baleares, está convencida de que se acerca el fin del ciclo de Francina Armengol en la comunidad. «La gente no puede más con el socialismo de Armengol, que es el más sanchista y radical de España», ha dicho en una entrevista a HOY RESPONDE de OKDIARIO. Para Marga Prohens, «los problemas que afrontaba Francina Armengol hace ocho años se han agravado». «No han hecho nada», señala. Y añade que «se han dedicado a prohibirlo todo hasta el absurdo. Han recortado libertades con su política populista e intervencionista». Por eso, la presidenta del PP en esta comunidad se muestra convencida de que «el 28M el cambio será una realidad».

‘Hoy Responde…’ con Marga Prohens, presidenta PP Islas Baleares https://t.co/jkLVjVZfCK — okdiario.com (@okdiario) April 25, 2023

Marga Prohens recuerda que el experimento Frankenstein comenzó en su tierra hace ya años: «Esa alianza entre socialistas, Podemos y los nacionalistas e independentistas». La socialista Francina Armengol gobierna desde 2015 las Islas Baleares con el apoyo de Podemos y de fuerzas nacionalistas/independentistas partidarias de los països catalans.

Marga Prohens destaca que «Armengol es tan sanchista que sigue defendiendo la ley del sí es sí y lo hizo, hace poco de nuevo, el mismo día que excarcelaban a un violador en Ibiza». Como portavoz adjunta de Igualdad en el Congreso, Prohens ha tenido que aguantar las risotadas de María Jesús Montero y Fernando Grande-Marlaska mientras ella relataba el horror de las mujeres violadas que ven salir a sus agresores.

Corrupción

Los casos Multimedia, Varadero y Puertos de corrupción afectan de lleno a altos cargos en activo o retirados de la coalición de gobierno. El PSOE ha presentado a Rafa Ruiz, como candidato a la reelección en Ibiza, pese a estar imputado en el caso Puertos. A Marga Prohens no le parece mal por respeto a la presunción de inocencia, pero también destaca que «si eso me pasa a mí, me hubieran destrozado antes de llegar a las elecciones». Pide al PSOE que no tenga dos códigos éticos: «Uno para ellos y otro para el Partido Popular».

Dice Marga Prohens que, cuando a Francina Armengol o sus portavoces le preguntan por la corrupción en su gobierno, «siempre responde que ‘eso no toca’ y lo atribuye todo a una conspiración del PP y los medios de comunicación». La presidenta Armengol aparece en mensajes de whatsapp de los implicados en el caso Puerto como conocedora, al menos, de la trama.

Sobre su comida con José María Rodríguez, exdirigente de su partido encarcelado por corrupción, pero en tercer grado, Prohens ha dicho: “Alguien de dentro filtró la foto con José María Rodríguez para que pareciera lo que no fue ni lo que nunca ha sido” y ha vuelto a explicar qué hacía allí y por qué.

Marga Prohens promete «levantar alfombras» para conocer «toda la verdad» de lo ocurrido estos años de los centros de menores de las Islas Baleares, salpicados por casos de abusos y explotación sexual. Promete que hará una auditoría y que esclarecerá todo “caiga quien caiga”. Prohens destaca que el PSOE lleva «como premio» en sus listas del 28M al Consell Insular de Mallorca a uno de los principales implicados en el caso.

Política lingüística

Marga Prohens desinfla la idea de la imposición del catalán en la sanidad y la educación de las Islas Baleares por parte del gobierno de Armengol y sus socios podemitas y pancatalanistas: «La lengua no es la única causa de la falta de médicos o de los problemas de la educación». Prohens alude al precio de la vivienda y otros de índole económico y social, por ejemplo, para que el 60% de las plazas en Oncología estén sin cubrir: «En Ibiza y Formentera no hay oncólogos. Los pacientes con cáncer son atendidos por teléfono».

La candidata del PP sí tiene claro que eliminará como requisito» el conocimiento del catalán para ejercer como médico en las Islas Baleares: «No puede ser un requisito, sino en todo caso un mérito». Y quiere dejar claro que «no haré de la lengua un motivo de confrontación».

Según la candidata popular los médicos de Atención Primaria de Baleares son los que tienen más carga de trabajo de toda España. Afirma, además, que 20.000 personas más que hace ocho años llevan esperando que les vea un especialista y que la lista de espera quirúrgica dobla tiempo de espera de Madrid o Galicia.

Prohens tampoco cree que haya imposición del catalán en la escuela. Pide que «se enseñe por igual el catalán y el español» y, como traductora profesional que es, muestra su «obsesión» por el inglés. Si es presidenta, becará a estudiantes con buen expediente para hacer trimestres fuera de España y aprender inglés. Tiene claro que quiere cargarse la ley Celáa y que implantará en Palma la libre elección de colegio «para que dependa de los padres y no del código postal donde vivas».

A Francina Armengol no le gusta la educación concertada. Hace pocos días, ha amenazado con cerrar 40 aulas. “Garantizaré su financiación y la libertad de elección de los padres”, promete Marga Prohens.

«Infierno fiscal»

Para Marga Prohens, las Islas Baleares con Armengol, son «un infierno fiscal» y alude, de nuevo, al problema de la vivienda para constatar que el alquiler ha subido un 60% y la compra un 80%. «No hemos mejorado en financiación autonómica. El transporte público ha empeorado. Las infraestructuras hidráulicas también. En la red secundaria de carreteras o en los aparcamientos disuasorios para cuando llegue el verano no se ha hecho nada…». Se lamenta de que «Armengol diga ahora que sí va a hacer lo que no ha hecho en ocho años».

El problema de la vivienda en las Islas Baleares es tal que guardias civiles y policías nacionales destinados en Ibiza «malviven y duermen» en coches o en pisos compartidos. Promete desgravar fiscalmente a policías, guardias civiles o médicos en plazas de difícil cobertura para incentivar la llegada de profesionales. Está segura que arrancará de Feijóo, si gobierna, el Plus de Insularidad para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Marga Prohens destaca el sin sentido de una izquierda antiturística en una comunidad como las Islas Baleares: «Yo propongo gestionar el éxito y actualizar el modelo. Quiero que el turismo siga siendo el principal motor de ascenso social en Baleares»

Vox

Las encuestas publicadas indican que Marga Prohens y el PP ganarán las elecciones autonómicas del 28M, pero sin llegar a la mayoría absoluta. Las posibilidades de cambio político pasan, según algunos de los sondeos, por un pacto con Vox y la incógnita de El Pi (El Pino-Propuesta por las Islas), partido que se define como de centro liberal y regionalista, pero cuyos tres diputados en el parlamento regional ofrecen, ahora, apoyo al gobierno Frankenstein de Armengol. ¿Qué hará El Pi si hay posibilidades de cambio? ¿Hay conversaciones con el PP? «Hablaré con todos», afirma Marga Prohens sin querer circunscribir ese diálogo para una posible investidura al partido de Santiago Abascal, que, a su vez, genera rechazo en El Pi.

Es el sudoku de la política balear cuyo parlamento cuenta con nueve grupos y un diputado no adscrito. El mismo galimatías parlamentario que sostiene, junto a la ultraizquierda y los independentistas a Pedro Sánchez en Madrid.