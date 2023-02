El hispanista Marcelo Gullo, tras ser brutalmente agredido: «Me dijeron ‘saludos de tus amigos’»

Marcelo Gullo ha sido víctima de un terrible asalto. El politólogo, hispanista y profesor argentino fue agredido a unos metros de su casa mientras montaba en bicicleta. «Dos personas me apuntaron con una pistola y creo que me dijeron ‘saludos de tus amigos’», explica Marcelo Gullo en una entrevista con OKDIARIO en la que resume el trágico suceso que vivió el pasado 8 de febrero. Con la mano escayolada y el mentón vendado, el argentino está recuperándose tras el terrible ataque que casi le cuesta la vida.

Eran las 18:30 de la tarde, había plena luz en Rosario (Argentina) y Gullo se disponía a salir a dar una vuelta en bicicleta tras una jornada escribiendo. A tan sólo unas manzanas de su domicilio, Marcelo fue asaltado por dos individuos que le propinaron diversos golpes y le robaron su bicicleta. Fueron segundos que dejaron al politólogo aturdido, sin embargo, está seguro de que se rieron y cree que le mandaron ‘saludos de sus amigos’. Unos «amigos» que bien podrían ser las mafias mexicanas o los defensores que apoyan la leyenda negra sobre el colonialismo español en América de los que ya ha recibido amenazas en el pasado.

El suceso casi le cuesta la vida a Marcelo, quien fue apuntado con una pistola por sus atacantes. La agresión le hizo saltar por los aires, pero su brazo, ahora escayolado, amortiguó el golpe protegiendo su cráneo. «Uno tiene que dar gracias cuando casi le matan», explica con sarcasmo Gullo en la entrevista con este medio. El profesor ha puesto en conocimiento de la Policía argentina los hechos, sin embargo, aún no han esclarecido lo ocurrido. «La policía no investiga nada, no le interesa nada, están acabando con el estado de derecho y la seguridad», lamenta Gullo sobre los agentes rosarinos.

Marcelo Gullo es un profesor universitario, hispanista y consultor político que ha estudiado a fondo el imperialismo español en Hispanoamérica. Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad del Salvador, Gullo es un académico que, con bibliografía autorizada, ha desmontado los mitos en cuanto a la llegada de los españoles a América. El escritor ha desmontado la conocida como leyenda negra en la que se asume, sin pruebas contundentes, que los españoles exterminaron a los indígenas que se encontraron en su llegada al continente americano. El argentino es autor de los libros Madre Patria: Desmontando la leyenda negra desde Bartolomé de las Casas hasta el separatismo catalán (2021), Nada por lo que pedir perdón (2022) y ahora está escribiendo uno nuevo sobre la leyenda negra. En sus escritos relata cómo fue verdaderamente la llegada de los españoles a América. Ahora, sin miedo tras lo ocurrido, Marcelo quiere seguir escribiendo. «Sólo es libre quien no tiene miedo», zanja el escritor.