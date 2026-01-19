Marc Vidal ya avisó en ‘Horizonte’ hace un año: «Incapacidad de inversión, amplitud de la demanda…»

El analista económico y divulgador tecnológico Marc Vidal se ha hecho viral en las últimas horas por su intervención en noviembre de 2024 en Horizonte, el programa que presenta Iker Jiménez en Cuatro y que los usuarios de redes han rescatado tras el trágico accidente ferroviario en Adamuz donde han muerto al menos 40 personas.

En aquel discurso, Vidal retrataba a la red de alta velocidad en España y avisaba de los distintos problemas que íbamos a tener por una serie de condicionantes que el Gobierno de España no está atendiendo.

Vidal explicaba que la red de alta velocidad no ha tenido la inversión para adecuarse a los nuevos tiempos. «Todo tiene que ver con la incapacidad de inversión que hemos tenido en los últimos tiempos. Tiene que ver con la amplitud de la demanda, sobre todo la de incorporar nuevas empresas cuando no estábamos preparados para esto», dijo el analista sobre la incorporación de empresas como Iryo y Ouigo a la alta velocidad.

Más viajes, más vehículos y deterioro de los materiales

Hizo especial hincapié, además, en el considerable aumento de trenes y viajes mientras que las infraestructuras siguen siendo las mismas que en los años 90: «La red es la que es y se han incorporado muchos más vehículos, han incorporado muchas más series, tenemos muchísimos más viajes que hacer y se deteriora todo y no ha habido una corrección para arreglar los baches, las vías…».

«El problema, al final, es que los materiales de estos trenes tienen cansancio, el material se cansa. Los que os dedicáis a las cosas mecánicas lo sabéis. No estamos sustituyendo a ritmo todo esto», recalcó Vidal.

El analista comparó los trenes de alta velocidad de España con los de China, Japón o Corea del Sur: «Ninguno tiembla. La verdad es que dejas una moneda puesta y la moneda no se mueve ni se cae. Es una cosa sorprendente. Lo que tiembla hoy en día un AVE… no puedes trabajar con tu computadora teniendo el vaso de agua allí. Con respecto a lo que podías hacer hace unos años, es muy distinto. Tiembla mucho más».