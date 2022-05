En relación con las tres noticias publicadas en OKDIARIO el día 21 de Abril de 2022 bajo los titulares: Otro joven estafado por Negre: «Me dijo que me iba a pagar en ‘B’ y no me abonó ni un euro»; Un ex empleado retrata a Negre: «Trabajaba 15 horas todos los días por 530 euros al mes»; y Un ex trabajador de EDATV: «Negre nos decía que éramos ‘gilipollas’ y nuestro trabajo, una mierda», Javier García Negre ejercita su Derecho de Rectificación regulado en la Ley Orgánica 2/1984, especificando lo siguiente:;

En relación al artículo Nº 1: “Otro joven estafado por Negre «Me dijo que me iba a pagar en ‘B’ y no me abonó ni un euro»’”, se solicita la siguiente rectificación:

Es incierto y falaz que cualquier persona relacionada con EDATV o por Javier Negre haya sufrido perjuicios o como se dice “estafa” por el actuar de los mismos, como también resulta falso que se le prometiera pagos en “B” al referido colaborador o a cualquier otro.

Es falso que en EDATV se pague en B a nadie, o se permitan o practiquen prácticas ilegales o irregulares de tipo alguno.

Además, siendo que su procedencia dimana de transferencia o sistemas de pago digitales como Patreon, comunidad de suscriptores de Youtube, TPV virtual en edatv.com, y Paypal, los mismos son perfectamente trazables y susceptibles de cualquier fiscalización.

Los cobros y pagos se hacen siempre por transferencia bancaria a las personas en nómina y a los colaboradores autónomos y proveedores. No tenemos ninguna denuncia, ni queja ni demanda por pagar o recibir pagos no oficiales ni a nadie ni de nadie, declarando la absoluta falsedad de las referidas aseveraciones. La facturación y los pagos responden a las normas mercantiles

En relación al artículo Nº 2: “Un ex empleado retrata a Negre: «Trabajaba 15 horas todos los días por 530 euros al mes»”, se solicita que quede la siguiente constancia y se publique la rectificación:

Es falso que ningún trabajador de EDATV, trabajara “15 horas al día, 7 días a la semana” o cualquier horario que no sea el estrictamente aplicable por convenio colectivo, pues todos los trabajadores de EDATV ejercen su labor en total acogimiento a la normativa legal de aplicación.

Los colaboradores, que en su condición de trabajadores autónomos para este medio u otros, de igual forma desmentimos que hayan efectuado horarios como los relatados con percepciones como las referidas.

Ponemos de manifiesto que el ambiente y el clima social en EDATV es propicio, distendido y equiparable a cualquier redacción periodística. Negamos que haya trabajadores atemorizados o perjudicados por vivencias laborales.

A mayor abundamiento, no consta parte médico alguno o comunicado oficial respecto de las crisis de ansiedad sufridas por el meritado señor o por cualquier otro. Y, de ningún modo, los referidos problemas de salud del referido en el artículo son achacables al actuar de Javier Negre, pues no era el superior directo del referido señor, y no llegó a coincidir con el citado señor en la oficina en más de dos ocasiones.

Resulta del todo falso cuando dice que: “Las críticas a Javier Negre por parte de sus trabajadores se escuchan todos los días a todas horas. No había ni un comentario bueno”, sentencia el joven trabajador respecto de Negre. Algo, que secunda Del Campo: “Yo tampoco escuché nada bueno, todo malo. Me dijeron que las faltas de respeto eran muy habituales”.

En relación al artículo Nº 3: “Un ex trabajador de EDATV: «Negre nos decía que éramos ‘gilipollas’ y nuestro trabajo, una mierda»”, se solicita la siguiente rectificación:

Las aseveraciones contenidas en el referido artículo son contrarias a la realidad.

Es radicalmente falso que el meritado señor fuera “explotado” por la empresa, o se infringiera con el mismo cualquier falta al ordenamiento laboral, de hecho o de derecho.

Es igualmente falso que se le propusiera un periodo de prueba o su incorporación como “falso autónomo”. Pues todas las personas que han trabajado con la compañía lo han hecho, en cada momento y circunstancia en estricto acogimiento a la normativa legal al uso.

No existen en la empresa ni contratos ni relaciones con “falsos autónomos”. La empresa tiene hoy 11 personas en nómina, participa con 16 colaboradores profesionales autónomos y con otros proveedores de servicios. Todos ellos regulan su relación con EDATV en el marco de la estricta legalidad.