La princesa Leonor será, a partir del próximo mes de agosto, la dama cadete Borbón. Así lo identificará la galleta de su uniforme en la Academia Militar de Zaragoza, donde ingresará la hija de Felipe VI para seguir sus pasos en la formación castrense de cara a que en el futuro asuma el fajín de capitán general de los tres Ejércitos. Tres años de intensa instrucción, que deja a muchos cadetes al borde del abandono, en los que Defensa ha previsto un plan adaptado para que conozca a fondo las Fuerzas Armadas y su desempeño en un campo de batalla. Aprenderá a utilizar armamento de guerra, a realizar maniobras en blindados, a organizar un zafarrancho de combate en un buque de la Armada e incluso nociones básicas de cómo pilotar un caza.

No van a ser años fáciles para la princesa Leonor. Al menos, así lo admiten fuentes involucradas directamente en la organización de los planes de instrucción militar que se imparten actualmente en las tres academias militares para oficiales: la Academia General Militar de Zaragoza (Ejército de Tierra), la Escuela Naval Militar de Marín (Armada) y la Academia General del Aire de San Javier (Ejército del Aire). En cada una de ellas pasará un curso completo.

Su experiencia inicial será en Zaragoza como «dama cadete», su primer rango militar que dejará con el paso de los meses para convertirse en alférez. Leonor comenzará el curso a mediados de agosto, cuando sus vacaciones se interrumpirán bruscamente para enfrentarse a la llamada «fase de acogida, orientación y adaptación a la vida militar». Dos semanas intensivas en la que los jóvenes son sometidos a un estricto régimen militar para que descubran la vida castrense.

Se trata, explican fuentes militares, de un periodo «muy duro y exigente» en el que los jóvenes chocan con la realidad de que ya no son civiles, y que quienes les dan órdenes no son padres o profesores como hasta entonces, sino superiores militares. Los abandonos en este periodo hace unos años eran muy habituales entre chicos y chicas que no podían asumir ciertos niveles de disciplina. De hecho, se llegaron a suavizar algunas normas (como restricciones en el uso del teléfono móvil) para evitar una sangría de bajas.

Tras esas dos semanas, Leonor afrontará una fase de instrucción y adiestramiento, aprenderá cómo se forma en orden cerrado y será sometida, como el resto de sus compañeras, a tres semanas de formación física intensiva. Para ello, desde la Academia aconsejan a los jóvenes que se pongan en muy buena forma antes de llegar al centro, ya que las pruebas son de bastante dureza.

Durante el curso también aprenderá nociones de topografía, táctica, logística y sistemas de armas terrestres. Todo ello lo compaginará con la formación militar en el campo de entrenamiento, donde se enseña a los cadetes a disparar con el fusil G-36 reglamentario, así como con armas cortas.

Según fuentes consultadas por OKDIARIO, a la princesa de Asturias, heredera del trono, se le ha preparado un programa «especial» debido a que lo que otros cadetes de Tierra aprenden en cinco años, ella deberá condensarlo en sólo uno. Por ello, se espera que Leonor se integre en ciertos ejercicios y prácticas de cursos superiores, como maniobras a bordo de blindados o carros de combate o tiro con artillería. Experiencias reservadas a alumnos de cursos superiores, pero que la princesa vivirá anticipadamente.

Asignaturas militares del primer curso de Leonor.

Una de las incógnitas será si Leonor realizará la formación en régimen de internado, como es habitual, o en la de externado, que el centro permite en ciertos casos. En caso de hacerlo de forma interna, Leonor podrá compartir una camareta de la zona de habitaciones femeninas, en la que podrá tener hasta 11 compañeras de cuarto.

Eso sí, cuando se acaben las clases diarias y las obligaciones militares, los jóvenes están autorizados a salir a Zaragoza. Una «ausencia», como la llaman en la Academia, en la que aprovechan para gastarse los aproximadamente 700 euros que perciben los cadetes recién egresados de salario.

Armada y Aire

Tras el año en Zaragoza, a Leonor se la enviará -ya mayor de edad- a Marín (Pontevedra) para que sea instruida por la Armada española. Allí recibirá formación sobre la vida a bordo de un buque militar, cómo debe comportarse en situaciones de combate e incluso será una de los guardamarinas que realicen el Crucero de Instrucción a bordo del emblemático Juan Sebastián Elcano.

Buque Escuela Juan Sebastián Elcano.

Después llegará el último año de su formación militar, el tercero, que dedicará al Ejército del Aire. Así, cumplirá el mismo desarrollo que en su día realizó su propio padre, que llegó a la Academia de San Javier (Murcia) tras pasar por las otras dos.

Allí, la princesa Leonor se integrará con los alumnos de cuarto curso. Realizará su bautismo, su primer vuelo de instrucción básica en una aeronave E-26(Tamiz) y las nociones de vuelo en un caza a reacción C-101. Posiblemente, explican las fuentes consultadas, se complete esa formación con algún tipo de entrenamiento en las escuelas de caza y combate de Talavera o en la de helicópteros de Granada.

Cumpleaños heredero

La formación militar de la princesa Leonor coincidirá con la celebración de su mayoría de edad. Será el día 31 de octubre cuando la heredera al trono cumplirá los 18 años y tendrá que jurar la Constitución Española ante el pleno del Congreso de los Diputados.

La celebración de las elecciones y el hecho de que las Cortes Generales estén disueltas, dejan en el aire cuándo se podría celebrar esta obligación constitucional en una sesión conjunta con Diputados y Senadores: «El príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, y el regente o regentes al hacerse cargo de sus funciones, prestarán el mismo juramento, así como el de fidelidad al Rey» (Art. 61.2). Moncloa está valorando si pospone ese juramento dado que se echaría encima el calendario preelectoral.