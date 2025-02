El ridículo de TVE con la traducción de Richard Gere en los Goya indigna al público: «Lamentable la IA»

La gala de los premios Goya 2025 no ha estado a la altura de un evento de cine, entre otras cosas por los constantes cortes de sonido o por la escandalosa mala traducción a Richard Gere, que ha recogido el Goya Internacional en Granada y ha abordado la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca en su discurso de agradecimiento, con lo que se ha sumado a otros mensajes políticos de la noche.

El actor, protagonista de películas como American Gigolo, Oficial y Caballero, Pretty Woman o Chicago, musical que le dio un Globo de Oro, ha dedicado unas palabras al «mundo español» para invitarlo a «decir siempre la verdad», y en ese momento se ha referido a Donald Trump y su reelección como presidente de EEUU.

«Vengo ahora de América, que está en un lugar muy oscuro, donde un matón es el presidente. Pero no sólo pasa en Estados Unidos, está en todas partes. Leí hace poco una carta de un señor de Hungría en The New York Times y él es la prueba de cómo esto sucede en todas partes. Debemos estar atentos ante el autoritarismo, tener valentía y coraje, estar enérgicos. A todos los que estáis viendo esto en el mundo español [territorios hispanohablantes], debemos estar dispuestos a levantarnos y decir la verdad, ser honestos. En la vida siempre hay un sitio para la amistad o el amor, para el entendimiento básico», declaró Richard Gere.

Muchos espectadores de la gala de los Goya se han quejado a través de las redes sociales de que TVE haya utilizado la Inteligencia Artificial para traducir al actor de Hollywood en lugar de contratar a un profesional, dado que el resultado ha sido una traducción al español que iba a un ritmo diferente al de Richard Gere -con el texto en castellano retrasado respecto a las palabras pronunciadas por el actor- y un texto, incluso, incorrecto. Los espectadores han leído a un robot, literalmente, en lugar del discurso literal del actor.

Además, cabe destacar que ha sido Antonio Banderas quien ha entregado el Goya Internacional a Richard Gere, al que le une una amistad de muchos años, y que el intérprete malagueño habla perfectamente inglés, por lo que otros muchos no logran encontrar una explicación a por qué no se ha optado antes por recurrir a Banderas para traducir a Richard Gere, en lugar de dejarlo en manos de «una máquina». Otros han reseñado que es «una pena» que la traducción haya permitido a los espectadores que no saben inglés conocer qué ha dicho Richard Gere sobre Trump, pero no los «mensajes sociales» que también ha pronunciado.

Por otro lado, el protagonista de American Gigolo ha dedicado también un tramo del discurso para relatar cómo se siente en España y para halagar a su mujer, Alejandra Silva: «Estos premios a la trayectoria siempre me parecen un poco prematuros, porque me quedan muchas cosas por hacer, especialmente aquí, en España, que ahora es mi hogar. Aunque sé perfectamente por qué me han dado este premio, porque me he casado con esta hermosa mujer de Galicia».

Por su parte, Antonio Banderas también ha dedicado unas palabras al actor, no sólo en la presentación para otorgarle el cabezón, también lo ha hecho a su paso por la alfombra roja. El malagueño ha apuntado que, pese a la extensa trayectoria de Richard Gere, siente que no se le ha valorado lo suficiente como actor por «ser muy guapo». Con toda una trayectoria a sus espaldas, el estadounidense siempre ha sido etiquetado como uno de los galanes del cine.

Si no sabes inglés, seguir el discurso de Richard Gere era

complicado ya que en vez de un traductor profesional lo subtitularon con IA e iba siempre desfasado y a menudo con una traducción lamentable… pic.twitter.com/NyZEEWxTr7 — Ivan (@caminantes21) February 9, 2025