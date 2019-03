Maria Gombau, que vivía de ocupa a pesar de la gran capacidad económica de su familia, es seguidora de páginas feministas y antisistema

María Gombau, detenida este jueves por la muerte de sus dos hijos de cinco meses y tres años, es una vieja conocida de la policía. Los dos menores fueron hallados por la Guardia Civil semi enterrados gracias a las indicaciones que les dio ella tras un duro interrogatorio. Gombau no reconoce haberlos asesinado, pero los investigadores no tienen dudas que fue ella quién acabó con sus vidas. Sin embargo, no es la primera vez que la madre era detenida por la Policía.

En concreto, según ha podido saber OKDIARIO, María Gombau fue detenida en 2015 durante las protestas del 15M, movimiento del que se declaraba seguidora. A través de su perfil de Facebook, Gombau seguía varias páginas relacionadas con el movimiento antisistema, feminista y anticapitalista, así como páginas relacionadas con las plataformas de defensa de la vivienda.

La mujer, que el miércoles por la noche ya intentó ahogar a sus dos hijos tras una fuerte discusión con su pareja, vivía junto a los dos niños asesinados y Gabriel Salvador en una casa ocupada en estado ruinoso que se encontraba situada en el municipio de Godella, en el área metropolitana de Valencia. María Gombau optó por vivir de okupa pese a proceder de una familia pudiente de la Huerta de Valencia.

Según las primeras pesquisas, tanto la mujer como su pareja tendrían problemas mentales, lo que habría motivado la visita de los servicios sociales a la familia, que incluso inició los trámites para quitar la patria potestad de los dos menores muertos. Entre otras razones que alegaban los servicios sociales para tomar esa medida, aducían que los niños estaban desatendidos como consecuencia de la adicción a las drogas por parte de los progenitores.

La presunta asesina de sus dos hijos de cinco meses y tres años, que aún está en el cuartel, pasará a disposición judicial del juzgado de guardia de Moncada (Valencia) en las próximas horas.