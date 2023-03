Luis Cueto: «Dudo que Rita Maestre tenga la capacidad para ser alcaldesa de Madrid»

Luis Cueto, concejal de Recupera Madrid, grupo escindido de Más Madrid, considera que Rita Maestre no está capacitada para ser alcaldesa de Madrid por falta de experiencia en la gestión. En una entrevista a HOY RESPONDE de OKDIARIO, Cueto ha declarado: «Tengo pocas discrepancias, alguna sí, sobre su propuestas, pero tengo muy serias dudas de que tenga la capacidad de liderar a 25.000 funcionarios para llevarlas a cabo».

Luis Cueto fue el «alcalde en la sombra» de Manuela Carmena como coordinador general de la alcaldía y conoce bien a todos los que formaron aquel equipo y los entresijos de lo ocurrido hasta terminar mayoritariamente peleados: «Manuela le ofreció a Rita ser concejala de Arganzuela o concejala de Cultura, pero ella no quiso. Rita no tiene experiencia en enfrentarse a conflictos ciudadanos, en elaborar y gestionar presupuestos, en hacer expedientes o en dirigir un equipo de funcionarios. Era portavoz, que te da una visión mediática, pero no ha tenido que confrontar con vecinos».

Cueto cree que aquellos, como Rita Maestre o Íñigo Errejón, que venían a acabar con «la casta» han terminado convirtiéndose en los mismo: «Rita, como Íñigo, son ya políticos profesionales». Y recuerda que «Manuela le decía: ‘Rita, eres muy joven. Prepara una oposición para no depender de la política y estar sometida a esos intereses’. Y Rita le decía: ‘Sí, sí, lo estoy pensando’… pero nada. Ella ha decidido quemar sus barcos y dedicar toda su vida a la política». Cueto cree que Rita se une al grupo de «todos esos políticos que el día que no les meten en las listas no saben dónde caerse muertos».

Agrupación de electores

Luis Cueto es funcionario de reconocida trayectoria en la administración del Estado. «Del Estado», remarca. «No del gobierno de turno. Yo he trabajado con igual lealtad para gobiernos del PSOE o del PP». Conoce los entresijos de la administración y la idiosincrasia del funcionario y, aunque se define de izquierdas, asegura no sufrir los complejos ideológicos que -reconoce- tiene la izquierda madrileña, como el Gobierno, por ejemplo, con el empresariado: «No se puede gobernar Madrid sin contar con los empresarios». En el acto de presentación reciente de su agrupación de electores, Cueto estuvo arropado por representantes relevantes del empresariado madrileño y por el marido de Manuela Carmena. Cueto es sobrino político de la exalcaldesa. Defiende la gestión privada de servicios públicos, la reforma de la Ley de Contratos y de los procedimientos de concesión para que sean eficaces y la actualización de la Ley de Capitalidad de Madrid.

Luis Cueto promueve junto a José Manuel Calvo, ex concejal de Urbanismo de Carmena, una agrupación de electores para presentarse el 28-M al Ayuntamiento de Madrid. Buscan perfiles de profesionales con experiencia en las distintas áreas de gestión del ayuntamiento que estén de acuerdo con su programa para Madrid sin tener, necesariamente, aseguran, adscripción política alguna. Cueto no entiende el concepto del «político para todo» que igual lo ponen en Agricultura que en Cultura «y que dice eso de… vengo a aprender». Algo que -recuerda- sería inimaginable en una empresa privada antes sus accionistas.

En abril buscarán las 8.000 firmas de ciudadanos que necesitan para poder concurrir a las elecciones y piensan en un acto con agrupaciones similares como Teruel Existe, Soria Ya o Vecinos Por Torrelodones. «La agrupación de electores se extingue al día siguiente de las elecciones y no condiciona la gestión en función de los intereses del partido y de toda la gente que tiene que enchufar», explica. Y aclara que esta iniciativa «no es contra los partidos, sino además de los partidos».

El fraude de Más Madrid

Luis Cueto cree que Más Madrid y Más País rozan el fraude de ley. Recuerda que «la legislación permite presentarse a las elecciones a partidos políticos y a agrupaciones electorales, pero no dice nada de partidos instrumentales como Más Madrid».

Cueto conoce bien los tejemanejes de Rita Maestre e Íñigo Errejón en aquel proceso: «Un partido sin un solo afiliado, ni un Libro de Registro ni cuotas no es un partido. Convencieron a Manuela para no hacer una agrupación de electores y nos encontramos un jueves, por sorpresa, que, en una asamblea que nadie conocía, habían montado Más Madrid. Luego llegó Más País, que ni siquiera es un partido instrumental. Es una marca comercial nada más. No existe en el registro de Interior. Durante un mes fueron hasta seis veces al mismo notario a cambiarle el nombre y los cargos a Más País». Cueto cree que, tarde o temprano, la justicia tumbará, si alguien lo denuncia, este concepto de partido instrumental.

Almeida, Villacís, Ortega, Maroto

Luis Cueto repasa en HOY RESPONDE la lista de alcaldes democráticos de Madrid. Los divide en «alcaldes visionarios que aportaron más allá de la gestión diaria» y «alcaldes funcionarios que fueron al trantrán y de los que no se recuerda nada especial»: «Tierno Galván, Alberto Ruiz-Gallardón y Manuela Carmena fueron visionarios. Juan Barranco, Ana Botella y ahora Almeida son alcaldes funcionarios». A Luis Cueto la gestión de Almeida le parece «burocrática y rutinaria».

Cueto repasa al resto de candidatos del 28-M. De Reyes Maroto (PSOE) dice que es «un error». Del atleta Roberto Sotomayor (Podemos) que «no tiene ni idea». Y de Begoña Villacís que «ha sido y es cobarde», que «hizo el ridículo con aquello de las ‘miles’ de ideas que había pensado para terminar proponiendo ser una corriente dentro del PP» y que lo suyo ha sido «un suicidio en diferido». Luis Cueto recuerda que ha votado a favor de propuestas de Vox que ha considerado buenas para Madrid, pero reconoce que no tiene mucha química con Javier Ortega Smith: «Es una persona peleada con el mundo, a diferencia de sus otros tres compañeros».

«A Yolanda se le ha pasado el arroz»

Luis Cueto cuenta que se ofrecieron a Yolanda Díaz para articular su proyecto en la ciudad de Madrid, pero que ni les recibió. Y eso que su proyecto -que nunca llega- se llama ‘Sumar’: «A Yolanda se le ha pasado el arroz. Tiene miedo escénico. Dice que tiene un proyecto a 10 años, pero eso me recuerda ese chiste de ‘Brasil es el país del futuro… y siempre lo será’».

Preguntamos a Luis Cueto: «Si consiguen representación y son decisivos el 28-M, ¿apoyarían a Almeida o Rita Maestre?». No tiene duda: «Si tuviéramos que tomar esa decisión le daríamos el gobierno a Rita Maestre». Aunque matiza: «En la medida en que estuviéramos en ese gobierno. Si no, es para pensárselo». En cualquier caso, deja claro: «Nunca apoyaremos la investidura de Almeida».