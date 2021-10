Irene Montero, abanderada del feminismo más radical, no ha condenado la brutal agresión sexual que ha sufrido una simpatizante de Vox en Reus. La ministra de Igualdad calla ante una violación a una mujer y las redes sociales exigen su inmediata dimisión por su sectarismo político bajo el hashtag #IreneMonteroDimision.

La podemita hace declaraciones públicas o escribe comentarios en sus redes sociales cada vez que una mujer denuncia a un hombre español por una violación. Pero el caso cambia cuando la denunciante es una mujer abiertamente de Vox y los agresores tres magrebíes.

Precisamente hoy Montero ha tenido tiempo para comentar la carta que ‘El Prenda’, uno de los miembros de ‘La Manada’, ha escrito reconociendo la violación en Pamplona. Sus palabras están siendo muy criticadas: «Hoy suena más fuerte el #YoSiTeCreo». Ese #YoSiTeCreo que no suena cuando la violada es una mujer de Vox.

Si no condenas todas las violaciones y/o agresiones sexuales lo cometa quien lo cometa (no has condenado ni una violación por inmigrantes) o la víctima sea o no te tú ideología (violada una chica por llevar una camiseta de Vox) es que eres muy, muy sectaria.

— Javier Criado 🇪🇸 (@criadosan) October 7, 2021