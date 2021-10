Judith Martín, la mujer que denunció el pasado 24 de septiembre el asalto y violación de tres magrebíes en Reus padece secuelas físicas que tardarán en desaparecer. OKDIARIO ha tenido acceso a un vídeo y una fotografía de cómo quedó su rostro y su espalda tras la agresión. Las imágenes hablan por si mismas sin necesidad de comentarios.

Según aportó esta auxiliar de enfermería en su denuncia presentada ante los Mossos d´Esquadra de Camp de Tarragona, los tres magrebíes que la asaltaron comenzaron la agresión después de que la víctima escuchase detrás de ella decir a uno de los asaltantes: «Esa camiseta te la tienes que quitar». También uno de los agresores le dijo al otro en voz alta para que la mujer lo escuchase: «Si no se la quita ella se la quito yo». Tras culminar la violación uno de los agresores le espetó a la joven violada: «Mañana ya no te vuelves a poner esta camiseta».

Así consta en la denuncia a la que OKDIARIO ha tenido acceso y que fue presentada a las 12.41 horas del 21 de septiembre. La mujer, de 31 años y auxiliar de enfermería, contó que el día 20 de septiembre sobre las 20 horas salió de su domicilio «vestida con unas mayas de ciclista, zapatillas deportivas y una camiseta de tirantes negras con el emblema de Vox en la parte delantera».

La joven contó que iba al Instituto Vila-seca «pasando por el restaurante Telepizza y hacia el Cap de Sant Pere» y cuando se disponía a entrar en el parking de la zona azul de delante de la biblioteca, «dos chicos desde atrás» se le dirigieron diciéndole «esa camiseta te la tienes que quitar» y «si no se la quita ella se la quito yo».

Aunque ella hizo caso omiso y aceleró el paso en ese momento los dos asaltantes la empujaban y «la dirigieron hacia una furgoneta que se encontraba estacionada en el mismo parking de zona azul de la plaza de la biblioteca». Un testigo lo vio, un hombre de edad avanzada que les llamó «la atención diciendo ¡eh! pero no le hicieron caso».

Entonces, relata la víctima, «una vez dentro le rompieron la camiseta que llevaba y los pantalones, mientras uno de ellos la mantenía cogida por el cuello, alguno de los otros dos le introdujo un objeto que no puede precisar por su vagina haciéndole mucho daño. Ella pataleó muchísimo para evitar que le hicieran daño, de la fuerza que hacía le dieron un golpe en la cabeza y en ese momento perdió la noción del tiempo». Además, continúa la mujer relatando que «estos chicos aprovecharon para manosearla por todo el cuerpo e introduciendo, no sabiendo que, algo por su vagina y por su ano. Esto pasó muy rápido. Cuando se cansaron la «tiraron» de la furgoneta diciéndole «mañana ya no te vuelves a poner esta camiseta».

La joven salió corriendo del lugar y con su ropa rota se fue a su casa «corriendo sin mirar atrás, recuerda que la gente de la calle vio esta situación pero no sabe si alguien le dijo nada» y añade un detalle: «una vez en su domicilio se dio cuenta que solo llevaba una zapatilla deportiva, desconociendo si la perdió en la furgoneta o durante su huida. Allí llamó al 112 sobre las 20:46 horas donde informó de lo que había sucedido presentándose la policía en el lugar». Al día siguiente Judith acudió a comisaría a ratificar y ampliar su denuncia.

La investigación está ya en manos del Área de Investigación Criminal (AIC) de la zona del Camp de Tarragona y la Comisaría General de Información (CGINF) de Mossos d’Esquadra y dirigida por el Juzgado de Instrucción número 4 de Reus (Tarragona). Los agentes intentan ahora localizar la furgoneta blanca o similar en las cámaras de tráfico de la zona, «de tamaño medio y con una puerta lateral blanca sin rotular y con una puerta lateral de apertura deslizante. No recuerda que hubiera asientos en su interior, solo en la parte delantera, posiblemente de tres plazas, aunque no lo puede asegurar» o a algún testigo que recuerde la matrícula de la misma.

Los agentes también preguntaron a la víctima en comisaría si «lleva habitualmente camisetas de Vox o similares», a lo que respondió que «en alguna ocasión, aunque no se la suele poner y cuando se la ha puesto nunca le han dicho nada». Los Mossos también indagaron si «ha tenido alguna relación profesional o personal con alguna persona que le quisiera hacer daño y si ha tenido algún problema por las redes sociales» a lo que respondió que solo había tenido relación con personas magrebíes por «su trabajo de auxiliar de enfermería» y que «como hace comentarios por las redes sociales, alguna vez ha tenido alguna discusión, pero nada fuera de lo normal, aparte que en sus redes no utiliza un nombre real».

Esta denuncia llega después de que en enero de 2020 una mujer de 35 años denunciase haber sido víctima de una agresión sexual múltiple en un descampado de la zona del santuario de Misericòrdia, también en Reus y de que se hayan producido al menos otras cuatro denuncias más en Tarragona con similar modus operandi.