El último autobús que transportaba a viajeros afectados por el trágico accidente de AVE en Adamuz (Córdoba), ha llegado a la estación de renfe de Atocha en la capital madrileña a las siete de la tarde. A lo largo de esta madrugada y esta mañana tres autobuses habilitados tras el siniestro ferroviario han ido llegando a la estación donde han podido ser atendidos por los servicios de emergencia y equipos sociales.

Desde primera hora de la madrugada tres autobuses han llegado a la estación madrileña con víctimas afectadas por el accidente en Córdoba. Aproximadamente una veintena de pasajeros han sido atendidos por los distintos dispositivos sanitarios, dispuestos por la Comunidad de Madrid, al menos una veintena de personas han sido atendidas por estos. El equipo sanitario está formado por tres unidades asistenciales médicas, un psicólogo un supervisor y dos ambulancias.

Al menos 40 personas han muerto, entre ellos el maquinista de uno de los trenes, y 152 han resultado heridas en el grave accidente ferroviario registrado este domingo a la altura de Adamuz, en Córdoba. De los heridos, 75 han tenido que ser hospitalizados, 20 de ellos en estado muy grave o grave. Además, hay 33 personas desaparecidas.

El trágico accidente tuvo lugar la pasada tarde de domingo en la línea de alta velocidad a la altura de Adamuz, cuando el tren Iryo 6189, que realizaba el trayecto Málaga–Madrid Puerta de Atocha, descarriló en los desvíos de entrada a la vía 1. El incidente provocó que varios vagones invadieran la vía contigua.

Tragedia en Adamuz

Por la vía paralela circulaba el tren Alvia 2384, que cubría el recorrido Madrid Puerta de Atocha–Huelva. La invasión de la vía ocasionó el descarrilamiento de este segundo convoy, lo que agravó las consecuencias del siniestro.

En la zona del siniestro se han desplegado hasta el momento cuatro unidades del Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU); seis UVIs móviles del 061; dos UVIs de transporte de críticos; dos vehículos de apoyo logístico; tres ambulancias convencionales; cinco ambulancias de transporte programado y dos ambulancias de Cruz Roja.

También se ha instalado un Puesto Médico Avanzado en el edificio técnico de Adif donde se realiza el triaje de las personas heridas, la atención sanitaria se inicia, así como la estabilización previa al traslado a los hospitales.

Por el momento, la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Andalucía permanece interrumpida. Además, las autoridades ferroviarias han informado de que la incidencia afectará también a la línea Madrid–Barcelona, debido a las interconexiones existentes entre ambos corredores ferroviarios.