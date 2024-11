La líder de las protestas contra Mazón agitó en la víspera el ataque a los Reyes en Paiporta

Anna Oliver Borràs, presidenta de Acció Cultural del País Valencià (ACPV) y líder de la protesta convocada contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión en la crisis de la DANA, agitó el pasado sábado el ataque a la comitiva de los Reyes que se produjo al día siguiente en el municipio de Paiporta, una de las zonas más afectadas por la riada.

«¿A qué vienen? Ya que hacen el viaje, que lleven bombas para extraer el agua», escribió Oliver en redes sociales, haciéndose eco de otro mensaje en que se anunciaba la visita de Felipe VI y Letizia a distintas localidades de la provincia de Valencia devastadas por la DANA.

Asimismo, en respuesta a otra persona en la misma red social que expresaba su «rabia» por la visita de los monarcas, la presidenta de Acció Cultural del País Valencià (ACPV) replicó: «Sí, y debemos canalizar esa rabia y que no nos consuma».

Pese a agitar de esta forma el ataque a los Reyes, Oliver alimentó luego en redes sociales la falsa teoría del Gobierno de Pedro Sánchez de que fueron «grupos de ultraderecha» los que lanzaron piedras, barro y palos contra la comitiva integrada por don Felipe y doña Letizia, el jefe del Ejecutivo y el presidente valenciano.

Sin embargo, este relato ha caído por su propio peso esta misma semana al conocerse que los tres detenidos por la Guardia Civil por golpear un vehículo del servicio de seguridad de Sánchez son vecinos de la zona anegada y no tienen ninguna vinculación con movimientos ultras.

Oliver Borràs, abogada y graduada en Criminología, está al frente de Acció Cultural del País Valencià (ACPV), el colectivo que promueve, junto a cerca de 40 entidades de extrema izquierda y pancatanalistas, la protesta contra Mazón convocada para este sábado en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia.

La líder secesionista declaró este viernes que dicha protesta contra Mazón se convoca «para exigir responsabilidades, información veraz, medios para las víctimas y para denunciar la ignominia de la Generalitat, que no avisó y que ha provocado, con esa falta de previsión, víctimas mortales». Además, Oliver subrayó que la cita también tiene como propósito «alzar la voz por quienes no pueden venir, porque una semana después no se han puesto medios para recuperar sus casas».

Mensaje de Anna Oliver antes de la visita de los Reyes a Paiporta.

Entre las organizaciones convocantes se encuentra también Amical de Mauthausen; Raíces del Cambio; Arran-SEPC-COS-Adelante, que son los cachorros de la CUP; Asamblea de Barrio de Montolivet; Asociación Cultural Es País Valenciano; BEA; Benicalap Vivo; Ca Bassot; Ca Revolta; CNT Valencia, Comisión Ciudad-Port, Coordinadora Asociaciones Memoria Democrática País Valencià; Decidim-Plataforma por el derecho a decidir del País Valencià; Entrebarris; Escola Valenciana; FAMPA Valencia; Intersindical Valenciana; Jóvenes de ACPV; JovesxRussafa; LAMBDA; Plataforma 14 de abril por la República; Sociedad Coral El Micalet y Teixint Patraix.

«Retos climáticos»

Estas organizaciones, según la convocatoria, «levantarán la voz para denunciar la inoperancia del Gobierno valenciano, haciendo sentir sus demandas por un País Valenciano más justo, seguro y preparado para hacer frente a los retos climáticos y sociales actuales».

Estas entidades piden «soluciones efectivas que abordan las causas profundas y el contexto de estos desastres», señalan en un comunicado. Sin embargo, no hay ninguna alusión a la responsabilidad del Gobierno central, del que dependen la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que minusvaloraron la dimensión del temporal y avisaron tarde del desborde del barranco del Poyo, que resultó determinante en la magnitud de la tragedia.

También Compromís ha respaldado la manifestación de este sábado, llamando a movilizarse para que «Mazón y su gobierno se vayan a casa» y para que «el Gobierno español no siga poniéndose de perfil».

La entidad Acció Cultural del País Valencià (ACPV), que también ha organizado este año acciones callejeras promoviendo la imposición del valenciano en las aulas de esta comunidad, nació en 1978 con el objetivo de avanzar en la «identidad nacional valenciana» en un marco de «identificación histórica» con Cataluña y Baleares, que son los otros dos territorios que conforman esos imaginarios países catalanes. Esta organización, un remedo de la separatista ANC (Asamblea Nacional Catalana), percibió cuantiosas subvenciones del Gobierno del socialista Ximo Puig. También ingresó ayudas públicas de la Generalitat de Cataluña.

El hermanamiento de la ACPV con la ANC es explícito a través de la conocida como Federación Llull, constituida en Palma de Mallorca en 1990 por Obra Cultural Balear, la catalana Òmnium Cultural y la propia Acció Cultural del País Valencià con la intención de difundir la entelequia de los autodenominados països catalans.

Nueva visita del Rey

El Rey, que envió a personal a su servicio la zona devastada antes que el Gobierno de Sánchez, volverá el próximo martes a la Comunidad Valenciana para visitar a las unidades militares que están trabajando sobre el terreno tras el paso de la DANA, según informó Zarzuela este viernes.

El monarca se desplazará en primer lugar a la Base Militar Jaime I, en Bétera, donde se reunirá con los contingentes del Ejército de Tierra, el Ejército del Aire y de la UME que participan en la respuesta a la catástrofe.

Tras ello, acudirá al puerto de Valencia, donde visitará el buque de asalto anfibio Galicia y por último recorrerá la base logística principal del Ejército de Tierra en la Feria de Muestras de Valencia.