Los representantes del PP en la Mesa del Congreso pretendieron ayer corregir el voto erróneo que acabó resultando definitivo para permitir la aprobación de la reforma laboral de Pedro Sánchez. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, se negó a convocar la Mesa para decidir sobre la corrección. Pero hubo otro dato muy relevante. El letrado mayor del Congreso fue consultado por los representantes ‘populares’ sobre la validez de una resolución de 2012 que obligaba a comprobar el sentido del voto con una llamada telefónica. Y el letrado no llegó a negar la validez de esa norma. De hecho, no respondió. Y Batet se negó a cumplir con la resolución alegando que no estaba ya en vigor.

El letrado mayor de las Cortes, que es la vez el secretario general del Congreso de los Diputados, es Carlos Gutiérrez Vicén desde marzo de 2014. Fuentes conocedoras de la discusión mantenida con Batet -en el momento en el que el PP reclamó la corrección del voto equivocado de su diputado Alberto Casero- han confirmado a OKDIARIO que se invocó el juicio del letrado mayor de inmediato y se llegó a contar con su presencia.

Con el letrado delante, los representantes del PP invocaron una resolución de 21 de mayo de 2012 de la Mesa del Congreso en la que se exige que confirme la intención del voto telemático con una llamada telefónica. Y los mismos representantes del partido de Pablo Casado exigieron del letrado la confirmación de la vigencia de la norma.

La insistencia respondía al hecho de que se Meritxell Batet se negara a realizar la llamada telefónica alegando que la norma había quedado sin vigor por haberse transformado el sistema informático de voto telemático.

Los miembros del PP reclamaron una aclaración del letrado mayor y éste no negó en ningún momento la validez de la resolución invocada. De hecho, mantuvo un llamativo silencio y se negó a confirmar la derogación de la norma en cuestión.

OKDIARIO ya ha mostrado el momento en el que Cuca Gamarra se encarama a la Mesa en el debate de la reforma laboral para exigir un derecho -y hasta deber de la Mesa del Congreso-: el de corregir, efectivamente, el voto erróneo. El voto en cuestión era el del diputado del PP Alberto Casero y se había emitido por la mañana de forma telemática. Según la versión del PP, el sentido del voto fue un “no”: es decir, el de rechazar de plano la reforma laboral. Pese a ello, en el certificado que aparece en la pantalla del diputado figura como sentido del voto el “sí”.

Inmediatamente, el diputado llamó a la Mesa y no obtuvo respuesta, por lo que se puso en contacto con la dirección del Grupo Parlamentario Popular para avisar de lo sucedido. Y antes de la votación, tal y como plasma el vídeo publicado ya por este diario, la portavoz, la vicepresidenta del Congreso, Ana Pastor, y su grupo lo pusieron en conocimiento de la Mesa en tiempo y forma. Pese a ello, Batet ignoró la reclamación y permitió un resultado erróneo, sabedora de que no representa el sentido real del voto de la Cámara.

La decisión de Meritxell Batet incumple el reglamento. Tal y como recoge la resolución de la Mesa de los diputados del 21 de mayo de 2012 para el desarrollo del procedimiento de votación telemática, en el apartado 4, el voto telemático se debe comprobar telefónicamente con el diputado antes del inicio de la votación presencial en el Pleno.

Es más, el artículo 82.2 del Reglamento del Congreso de los Diputados, señala expresamente que el voto emitido “deberá ser verificado personalmente, mediante el sistema que, a tal efecto, establezca la Mesa”.