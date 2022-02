El Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez logró sacar adelante este jueves en el Parlamento su reforma laboral después de culminar un «pucherazo», como denuncia la oposición, al negarse la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, a subsanar el error en el voto de un diputado del PP. Lo cierto es que un voto erróneo se puede revertir y, de hecho, hay precedentes cercanos de ello.

Algo así ya se vivió en verano del año 2020, cuando en el Congreso se repitió una votación tras haberse detectado un error en la votación. Fue en el proceso para dar luz verde al texto económico de la llamada Reconstrucción Económica en plena pandemia de coronavirus.

Entonces, fue una diputada de Podemos, Marisa Saavedra, la que votó de forma errónea, pero entonces sí permitió una repetición. La diputada Saavedra había pedido votar telemáticamente, pero luego apareció por el Hemiciclo y lo emitió de forma presencial. En aquella votación se dio un empate en el escrutinio.

Entonces, los letrados del Congreso estudiaron la situación y observaron que el voto de Saavedra no tenía validez, por lo que de forma automática, la votación debía repetirse.

Entonces, el fallo fue cometido por el grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, que no cambió la petición al voto presencial para su diputada. Esta acudió en persona con la intención de emitir así su voto, pero antes del inicio de la sesión recibió la notificación de que al haber solicitado el modo telemático, no podía hacerlo en persona. Como no le dabe tiempo, votó de igual forma en modo presencial, lo que hizo que su elección fuera anulada.

Este precedente muestra que cuando se produce un error en la votación, hay mecanismos para subsanarlo. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, se ha negado a hacerlo este jueves, por lo que el PP ya ha anunciado que recurrirá este «fraude democrático» ante la Mesa del Congreso y ante el Tribunal Constitucional.