Leire Díez: «Al que más veces he visto es a Patxi López porque somos los dos de Portugalete»

«Al que más veces he visto es a Patxi López, porque somos los dos de Portugalete». Con estas palabras describe Leire Díez su relación con el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados. Lo hace en una entrevista con OKDIARIO a la salida de su comparecencia, en la que Eduardo Inda le muestra sus fotografías con miembros de la cúpula del PSOE.

«¿Usted cree que hay militantes en el Partido Socialista que tengan fotos con toda la cúpula?», pregunta Inda, a lo que Leire Díez responde: «Sí, sí, claro, mucha gente».

En concreto, el director de OKDIARIO le pegunta por su fotografía con Patxi López con un marco del PSOE. «Claro que conozco a Patxi López, somos del mismo pueblo (Portugalete), le conozco bastante, hemos coincidido más», explica.

Eduardo Inda pregunta a Leire si mantienen una relación de amistad y ella responde: «Yo no he dicho que tenga amigos, he dicho que tengo conocidos». Después, admite que a López es el que más veces ha visto al haber coincidido en más cosas.

Leire Díez ha difundido en sus redes sociales numerosas fotografías con cargos del Partido Socialista. Entre estas instantáneas también hay imágenes con Pedro Sánchez, José Luis Rodríguez Zapatero y José Luis Ábalos, entre otros.

El director de OKDIARIO le ha ido mostrando estas fotografías en las que ha admitido que tenía contactos con los miembros del partido que aparecen en las imágenes.

La cúpula del PSOE no puede negar que la conoce y asegura que era una militante muy activa del norte de España. Su actividad comenzó desde las primeras primarias de Pedro Sánchez. Asistía a mítines del partido, actos y estaba muy bien relacionada dentro de las filas socialistas.

Paxti López habla de Leire Díez

Patxi López, a raíz de conocer las informaciones sobre Leire Díez, manifestó que el PSOE adoptaría una decisión sobre el caso cuando se conozca «la verdad». En declaraciones a los periodistas en Córdoba, señaló que el partido había abierto un expediente informativo porque estaban «muy hartos ya de montajes».

«Esto no es una forma de hacer política; esto es el fango y además es muy peligroso, porque en el fondo, en lugar de considerar que el que no piensa como tú puede ser un adversario político, el PP piensa que somos los enemigos, y que a los enemigos hay que combatirlos de cualquier manera y con cualquier método», alertó Patxi López.