Leire Díez: «No voy a decir quién me paga, no voy a dar nombres»

Leire Díez ha defendido en una entrevista exclusiva con OKDIARIO su trabajo como «periodista freelance» y se ha negado categóricamente a revelar las fuentes de financiación de su investigación. Díez, que lleva 6 años dedicada intensamente a este trabajo, sobre todo, los últimos 15 meses, mantiene en secreto los nombres de sus clientes, mientras prepara la publicación de un libro con sus hallazgos sobre presuntas irregularidades en el funcionamiento del Estado de derecho.

La investigadora, de 51 años y madre de dos hijas veintenañeras, ha explicado que su actividad profesional actual consiste en trabajar «para otras empresas que me llaman, piden ayuda» y que la confidencialidad forma parte de su código deontológico. «Permitirás que la confidencialidad que exigen los clientes, la mantenga», ha declarado en los estudios de este medio.

Preguntada insistentemente sobre quién financia su supuesto trabajo de investigación, Leire Díez ha sido tajante: «Ya te lo he dicho antes, no te voy a dar nombres». Aunque este periódico le ha dicho: «Uno no trabaja por amor al arte», la ex militante no quiere dar nombres.

Por otra parte, ha dicho que la reserva de la sala del hotel donde ha realizado su declaración pública ha corrido a cargo de su bolsillo. No obstante, no ha querido decir cuál ha sido el coste.

«Está previsto que todo lo que se está investigando se plasme en un libro y que haya más acciones informativas al respecto. Y, al final, uno tiene que sembrar para recoger. Aparte de sobrevivir. Y eso es lo que estoy haciendo», ha explicado sobre su estrategia profesional a largo plazo.

La ex alto cargo de Correos ha detallado que su investigación se centra en «todo lo que ha tenido que ver durante un tiempo con lo que se ha venido llamando, probablemente mal llamado, pero se ha venido llamando Policía patriótica, cloacas y todo lo demás, que en realidad no es más que un funcionamiento anormal del Estado de derecho». Sin embargo, en general no ha encontrado pruebas directas contra la UCO.

Durante los últimos meses, Leire Díez ha ampliado el foco de su trabajo hacia «todo el tema que tiene que ver con el caso hidrocarburos, pero también vinculado a un anormal funcionamiento del Estado de derecho, de algunas piezas del Estado de Derecho».

La periodista ha revelado que forma parte de un grupo de investigación más amplio junto al empresario Javier Pérez Dolset. «Digamos que yo soy la que menos tiempo lleva investigando este tipo de cosas, pero ya lo ha dicho Javier Pérez Dolset en diversas intervenciones, que yo empecé a formar parte de un grupo que ya llevaba mucho tiempo investigando», ha explicado.

Según sus declaraciones, Pérez Dolset, lleva «ocho años» en esta línea de trabajo, mientras que ella se incorporó hace «seis años», aunque ha intensificado significativamente su dedicación durante los últimos 15 meses tras abandonar Correos.

La investigadora ha defendido la legitimidad de su trabajo señalando que está «absolutamente orgullosa de que todo el trabajo que estemos haciendo, que llevamos haciendo durante seis años, esté encaminado a ayudar a víctimas de situaciones injustas por mal funcionamiento de algunos elementos de Estado de Derecho».

Leire Díez ha explicado que en su trabajo ha conocido gente «que ha estado en la cárcel sin tener que haber estado, a las que han fabricado causas falsas, filtraciones, modus operandi que ahora mismo recuerdan mucho a lo que estamos viviendo ahora…».

La periodista ha enfatizado su compromiso con todas las víctimas, independientemente de su color político: «He escuchado a víctimas de todos los colores. He escuchado a víctimas nacionalistas, no nacionalistas, de derechas… de todos los partidos. Una víctima es una víctima y merece que el trabajo que podamos hacer desde este lado del periodismo demuestre que han vivido una realidad injusta».

Relación con Correos

En cuanto a su etapa en la empresa pública, Leire Díez ha aclarado que percibía «un rango de subdirección, 80.000 al año» en su último puesto llamado directora de Relaciones Institucionales.

La investigadora ha defendido su desempeño profesional en Correos, donde fue contratada por Juan Manuel Serrano, íntimo amigo de Pedro Sánchez. Dice que ahora ya Serrano no es tan próximo a Sánchez como lo fue cuando era su jefe de gabinete.