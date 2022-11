Kasparov carga contra el sello del Gobierno que conmemora los 100 años del PCE: «¡Qué vergüenza!»

El Gran Maestro del ajedrez y ex campeón del mundo, Garry Kasparov, ha mostrado su repulsa hacia la decisión de Correos de lanzar un sello conmemorativo del Partido Comunista de España (PCE) con motivo de su centenario. «¡Qué vergüenza! Un sello de ‘Víctimas del comunismo’ sería mucho más apropiado», ha criticado Kasparov.

«Estos símbolos representan el imperialismo, el genocidio, la pobreza y el gulag. ¿Sacarán un sello con la esvástica?», se ha preguntado el campeón del mundo de ajedrez de 1985 a 1993.

¡Qué vergüenza! A “Victims of Communism” stamp would be far more appropriate. These symbols represent imperialism, genocide, poverty, and gulag. Will a swastika stamp be next? https://t.co/wtHh2IzPMM

— Garry Kasparov (@Kasparov63) November 10, 2022