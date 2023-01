Junqueras en la manifestación contra Sánchez: «Seguimos negociando con el Gobierno un referéndum»

El presidente de Esquerra Republicana (ERC) Oriol Junqueras asegura que «seguimos trabajando y negociando gobierno a gobierno la celebración de un referéndum de autodeterminación» en Cataluña. El ex vicepresidente de la Generalitat, condenado por los hechos del 1 de octubre de 2017, lo ha dicho este jueves en Barcelona, durante la protesta frente a la cumbre hispanofrancesa que se celebra en la ciudad condal. «El procés sigue más vivo que nunca» ha manifestado «y la lucha en la calle debe continuar». En su mensaje de Navidad el president Pere Aragonés ya avanzó que su voluntad era poner fecha a un referéndum este 2023. Aunque Moncloa se niega.

Con el presidente del Gobierno como principal destinatario de sus mensajes, citándole directamente en diferentes ocasiones, el líder del principal partido aliado del PSOE ha explicado que «queremos dejar bien claro a Pedro Sánchez y al Gobierno que el independentismo está muy vivo». Cabe recordar que el jefe del Ejecutivo, en las últimas semanas, había alardeado de haber acabado con la reivindicación separatista. De hecho todos los partidos políticos catalanes y las entidades separatistas han secundado la manifestación de hoy, en respuesta a las palabras del Gobierno.

Junqueras ha apuntado que «el conflicto político que hay entre gran parte de la sociedad catalana y el Estado no ha acabado». Desde su punto de vista esto es así «porque la represión continua afectando a muchos de nuestros compañeros y compañeras en el exilio, con persecución económica e inhabilitación y varios juicios pendientes». El presidente de ERC ha declarado que «este conflicto no acabará hasta que no se ejerza en plenitud la democracia y los catalanes puedan votar ejerciendo el derecho a la autodeterminación».

«En este camino seguimos trabajando y negociando Gobierno a Gobierno» ha repetido el político catalán a las puertas del Museu Nacional de Arte de Cataluña (MNAC). En el interior de este edificio, que alberga la cumbre presidida por Sánchez y su homólogo galo Emmanuel Macron, estará esta mañana el president de la Generalitat Pere Aragonés para ejercer como anfitrión de los dos mandatarios. En ese terreno, en el internacional, es dónde ERC quiere seguir jugando la partida según ha trasladado Junqueras.