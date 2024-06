El juez tomará declaración al socio de Begoña Gómez en el hospital en el que está ingresado

El juez que investiga a Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios ha avanzado en una providencia que tomará declaración al empresario Carlos Barrabés en el hospital donde se encuentra ingresado por problemas de salud. Ha pedido a la gerencia y la dirección médica del Hospital 12 de Octubre que «informe los días y horas de la semana comprendida entre el 17 y 23 de junio en que puede llevarse a cabo dicha diligencia de investigación, la cual será utilizada como prueba preconstituida». Se confirma, como había adelantado en primicia OKDIARIO, que el socio de Begoña Gómez está interno en un centro médico madrileño.

De momento, está previsto que en el marco de la causa, el domingo 16 de junio comparezcan ante el juzgado como testigos cuatro altos cargos de la empresa pública Red.es (el CEO, el ex director general, el director de la asesoría jurídica y el director de Economía) y al economista y abogado de Innova Next SL, Luis Antonio Martín Bernardos.

Estas declaraciones estaban fijadas para este jueves, pero se aplazaron porque el abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, no podía asistir debido a su participación en el juicio del caso Nummaria en la Audiencia Nacional. La del empresario Barrabés estaba prevista para este viernes pero se retrasa por su delicado estado de salud. Queda por saber si el magistrado se desplazará hasta el Hospital 12 de Octubre o le tomará testimonio a través de una videoconferencia.

Citación en campaña electoral

Por otra parte, el juez Peinado en su providencia asegura que «no conoce precepto alguno ni de la Constitución Española, ni de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ni de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ni de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General ni de ninguna otra ley que impida» que se haya anunciado en plena campaña electoral la citación como investigada de la esposa de Pedro Sánchez.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid responde a la afirmación del presidente del Gobierno, quien en su carta a la ciudadanía señaló que existe una «norma no escrita» consistente en no dictar resoluciones «susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral», refiriéndose a la providencia que acordó la citación de Gómez para el próximo 5 de julio.

«La costumbre, como fuente supletoria del derecho, en el sentido de manifestación del sentir popular expresada mediante la reiteración de actos, en cualquier ámbito del ordenamiento jurídico, será de aplicación, como se ha dicho, en caso de ausencia de ley», esgrime el magistrado en esta nueva resolución judicial, en la que insiste en que nada le impide «continuar el impulso de cualquier instrucción en curso».

Registros en Red.es

Otra de las novedades en el caso pasa por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que se ha personado en la sede de la sociedad pública Red.es para llevarse documentos ligados a la investigación que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por decisión de la Fiscalía Europea.

La visita de los agentes se da después de que el pasado 26 de abril el órgano comunitario se interesara por la causa y preguntara al titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid tras admitir a trámite la denuncia de Miguel Bernad, líder de Manos Limpias.

Los fiscales delegados Laura Pellón, Luis Miguel Jiménez y Antonio Zárate señalaron en dicho decreto que la Fiscalía Europea «podría, en su caso, llegar a ejercer su competencia» para investigar dichos contratos si así lo estima pertinente, por los que solicitó al juzgado que le remitiese la documentación oportuna. Aunque es evidente que los contratos de Red.es se sufragan con fondos europeos la Fiscalía de la UE ha hecho la consulta. Peinado podría no aceptar la competencia de ese Ministerio Público y elevar la disputa al Tribunal Supremo.

En este contexto, Pedro Sánchez ha escrito su segunda carta a los españoles en la que critica la decisión de Peinado. Tras ello, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha anunciado que se reunirá el lunes para estudiar si la carta del presidente del Gobierno afecta a la «independencia judicial». Ante esto, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha asegurado que se trata de un movimiento de «la mayoría conservadora» a «las órdenes del PP» y «a tres días de las elecciones».

Bolaños ha asegurado que no le ha «sorprendido» que el CGPJ acordara reunirse de forma extraordinaria el próximo lunes «a fin de pronunciarse sobre las últimas manifestaciones públicas que pueden afectar a la independencia judicial». «No me ha sorprendido nada, porque es la mayoría conservadora del CGPJ intentando hacer política e intentando emitir hoy un comunicado a tres días de que haya unas elecciones en España», ha señalado el titular de Justicia. Ha insistido en la necesidad de renovar el CGPJ y cargar contra el Partido Popular por no ceder en las negociaciones sobre los 20 vocales de ese órgano.