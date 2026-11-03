El juez Calama encarga a la UDEF rastrear con Interpol y Europol los sellos «18TK» de las joyas de Zapatero

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha ordenado a la UDEF que investigue quién es el autor del sello punzón grabado en las joyas de más valor incautadas al ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Se trata de una marca rectangular con una T en el centro. El magistrado ha tomado esta decisión tras recibir un peritaje de 138 páginas que concluye que las piezas son de fabricación comercial y de muy probable origen asiático, y que las gemas rojas de uno de los juegos no pueden considerarse rubíes.

La providencia, firmada este martes en una pieza separada por un delito de “contrabando y otros”, encarga a la Policía que investigue “quién puede ser el autor del punzón que figura en las joyas de más valor”.

Para ello, la UDEF “si lo considera necesario, deberá solicitar, entre otros, la colaboración de Interpol y Europol”. Contra la resolución cabe recurso de reforma en un plazo de tres días.

El juez se remite a la conclusión quinta del informe elaborado por la joyería Yanes y firmado por las gemólogas Cristina Yanes López, presidenta de la Asociación Española de Joyeros, y Gema Buesa Galiano.

Punzón «18TK»

Según el peritaje, en todas las piezas de los tres juegos principales “se advierte claramente un punzón rectangular cuyo eje central es una T mayúscula, acompañada por un 18 a su izquierda y una letra K a la derecha”.

Sello localizado en las joyas de Zapatero.

Las fichas técnicas describen la marca como “18TK en encuadre rectangular”. Aparece en la lengüeta del cierre de collares y brazaletes, en el sistema omega de los pendientes y en el brazo de las sortijas.

Las peritas han deducido que “el fabricante probablemente responda a la inicial T” y que el 18K indica la ley del metal. No obstante, han advertido que estos contrastes “son insuficientes para determinar su origen”.

Esa marca, sostiene el informe, “con una investigación exhaustiva a nivel internacional, podría conducir al fabricante de origen”.

Joyas de Zapatero

El encargo se adjudicó el 21 de septiembre. Las piezas se entregaron y devolvieron el 5 de octubre, y el informe llegó al juzgado el 28 de octubre.

Yanes ha examinado doce piezas de oro blanco, diamantes y gemas, agrupadas en tres juegos de collar, pendientes, sortija y brazalete, es decir, tres aderezos completos, además de un lote de joyería menor. Todas las piezas principales figuran en estado de conservación “Nuevo”.

El hallazgo más llamativo afecta al segundo juego. Sus gemas rojas son “un compuesto de corindón natural con relleno de vidrio de plomo, por lo que no se pueden denominar ‘Rubíes’ al no tener una proporción de rubí superior al 50%”.

Las esmeraldas son naturales, están tratadas con aceite y muestran un origen compatible con yacimientos de Zambia. Los zafiros, también naturales y calentados, apuntan a Tailandia, en concreto a Chanthaburi o Kanchanaburi.

Los diamantes son naturales y de pequeño tamaño. Por la calidad de su talla, el informe considera que “se podría descartar Rusia” como procedencia.

El análisis técnico ha concluido que las joyas fueron “elaboradas por el mismo orfebre y de fabricación simultánea”. Sus engarces son “mayoritariamente irregulares” y responderían a talleres “donde la mano de obra es asequible y poco exigente”.

Las peritas han reparado en que piezas que en alta joyería llevarían una sola piedra presentan dos o tres. “Esto refleja joyería de calidad inferior a la que quiere aparentar”, han escrito.

El valor de reposición asciende a 1.023.320 euros, como adelantó OKDIARIO, ligeramente inferior a la pericial de Ansorena. La pieza más cara es el collar de zafiros, tasado en 205.800 euros. El lote menor, valorado en 84.820 euros, incluye relojes, perlas y varias piezas de bisutería “sin valor relevante”.

Para calcular el precio, Yanes ha aplicado un coeficiente propio de joyería comercial y no de alta joyería de firma. Uno de los motivos que ha alegado es que se trata de “piezas sin identidad de marca y certificaciones”.

El metal fue analizado por fluorescencia de rayos X en el laboratorio SAVECO de Córdoba. El oro se sitúa entre 743 y 757 milésimas, y el níquel ronda el 5%.

Ese bajo contenido en níquel es la base de la conclusión cronológica: las joyas “no se habrían fabricado antes de la normativa REACH de 2007”. El informe precisa que dicha norma “entró en vigor en junio de 2007”, el mismo mes de la visita oficial que Zapatero ha invocado. Fuera de Europa, añade, se fue adoptando de forma generalizada en años posteriores.

‘Caso Plus Ultra’

La Policía halló las joyas al registrar el despacho del ex presidente del PSOE el pasado 19 de mayo. Zapatero ha sostenido que fueron un regalo del entonces rey de Arabia Saudí durante su visita oficial a España en junio de 2007. El ex presidente pidió que Yanes no realizara la tasación y solicitó una comisión rogatoria a Riad, dos peticiones que el juez rechazó.

La Fiscalía Anticorrupción ha apuntado a un posible delito de malversación por no haber entregado las joyas a Patrimonio del Estado, “como sí hizo con otros regalos al finalizar su presidencia”.

Calama investiga al ex presidente como presunto líder de una red de tráfico de influencias en torno al rescate de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra durante la pandemia. También le atribuye presuntos delitos fiscal y de contrabando.

El aderezo que, según su poseedor, llegó como obsequio de un monarca carece de estuche, de certificado y de firma. Solo lleva una letra. Ahora Interpol y Europol podrían ayudar a averiguar si detrás de esa T hay un palacio o un taller.