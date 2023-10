La joven que acusa de violación a un diputado del PSOE ante la juez: «Aprovechó que yo estaba medicada»

La joven ex militante de Juventudes Socialistas que denuncia a Javier Guardiola, diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid, por una presunta violación, ha declarado este viernes ante la juez para ratificar punto por punto su versión de los hechos. Afirma que, por consejo médico, tras un episodio de consumo excesivo de medicamentos no debía pasar la noche en su casa sola. Por eso acudió a la vivienda del parlamentario socialista junto a otro amigo. «Recuerdo entrar en su habitación, luego me tocó el clítoris y lo siguiente que recuerdo es estar haciéndole una felación. Yo estaba bajo los efectos de la medicación», comentó la víctima en los juzgados de Plaza Castilla.

Durante más de una hora, la chica hizo un gran esfuerzo para relatar los hechos que recuerda. «Yo estaba ahí físicamente, pero era como si no estaba. Tomé muchos medicamentos ese día», indica esta ex trabajadora del PSOE de Madrid. A pesar de que estaba tomando Lorazepam recuerda algunos instantes de una relación sexual que, según denuncia, no fue consentida: «Me sentí violada. No fuimos novios ni tuvimos otras relaciones íntimas, excepto esa vez que me agredió».

«Recuerdo que él estaba a la izquierda de la cama y yo a la derecha. Pero luego de repente habíamos cambiado de sitio», expone. Apunta que el socialista le dejó «ropa para dormir», pero enfatiza que «luego, de repente, estábamos en ropa interior». Recuerda cuando entraron en la habitación y después «me metió su mano dentro de las bragas y me tocó el clítoris. Y lo siguiente que recuerdo es que le estaba haciendo una felación», narra en total sintonía con la denuncia contra el diputado que puso en abril ante la Jefatura Superior de Policía Nacional de Madrid.

Ya entonces se apoyó en dos informes de dos hospitales realizados pocas horas después del suceso. Este hecho demostraría que ya a las pocas horas reparó en la presunta agresión y no ha rescatado ahora el episodio para dañar el honor del diputado de forma intencionada.

En la declaración de este viernes, la denunciante tuvo que revivir los hechos judicializados y todo ello le supuso una dura sacudida que le provocó un episodio cercano a una crisis de ansiedad. La joven tendrá que retomar el tratamiento psiquiátrico y psicológico que ha tenido que contratar tras unos hechos tan dolorosos.

Javier Guardiola guarda silencio

Por su parte, Javier Guardiola ha declinado hacer cualquier tipo de declaración sobre este asunto. A preguntas de OKDIARIO, da la callada por respuesta. Se ha refugiado en su trabajo en la Cámara autonómica. No ha querido hablar con ningún periodista. Tampoco habla con amigos cercanos que tenía hasta ahora.

Los hechos denunciados, que tuvieron lugar el sábado 4 de septiembre de 2021, son una denuncia falsa según fuentes próximas a Javier Guardiola. Afirman que se trata de una operación orquestada por un sector crítico del PSOE para hundir al diputado socialista. La chica denunciante precisamente trabajaba en un cargo ligado al partido.

Javier Guardiola en actos del PSOE.

A partir de ahora queda por saber si la juez que realiza la instrucción después de tomar declaración a la víctima tras la petición del Tribunal Superior de Justicia de Madrid eleva el caso precisamente ante esa instancia. Al ser diputado autonómico, Javier Guardiola está aforado ante el TSJM. Tras ello los magistrados tendrán que decidir si abren juicio oral contra el parlamentario del equipo de Juan Lobato.

Precisamente el líder de los socialistas madrileños ha indicado que si llega ese punto procesal, el PSOE pedirá al diputado de 30 años su acta y le despojará de todos sus cargos. No obstante, como su renuncia es una decisión estrictamente personal, Guardiola podría agarrarse al cargo para seguir cobrando más de 58.000 euros anuales públicos.

Javier Guardiola, además de cargo público del PSOE, es graduado en Administración y Dirección de Empresas y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Cursó un Programa de Liderazgo Público en Emprendimiento e Innovación y actualmente está en un máster en Dirección Pública. Es diputado desde hace tres legislaturas. Entró en el hemiciclo en 2019. El PSOE ha confiado en él, tras conocer la denuncia, para cinco cargos parlamentarios.