«La plataforma No a la España insegura ha nacido de manera espontánea, hemos visto las enmiendas de algún partido [a la Ley de Seguridad Ciudadana] y hemos decidido posicionarnos en contra», explica José A. Rodríguez Neira, el secretario de Organización de SUP a OKDIARIO. «No pueden dejar a la policía desprotegida», argumenta.

«Nos posicionamos en contra de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana», explica Neira.»Si no se cambian de idea , ahí seguiremos, y el 27 otra cita en la Puerta del Sol». Lo mas grave es «permitir grabar a los agentes, no entendemos cómo si están obteniendo una imagen nuestra no podemos actuar. Y la no comunicación de las manifestaciones, también es grave y, por supuesto, que no se puede poner en tela de juicio nuestra veracidad». «No entendemos porque tenemos que justificar nuestro trabajo», apostilla.

Añade Neira que «estamos convencidos de que se puede frenar la reforma porque nos parece una aberración y además es hostil contra las fuerzas de Seguridad y, está en contra, de toda la ciudadania».