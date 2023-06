José Fernández (PP): «Me temo que el Orgullo será una manifestación pro Sánchez y Yolanda Díaz»

«Me temo que el desfile del Orgullo del sábado va a ser una manifestación pro Pedro Sánchez y Yolanda Díaz». Así lo ha destacado en una entrevista en Hoy Responde de OKDIARIO el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, José Fernández.

El Ayuntamiento de Madrid aporta 500.000 euros a la organización más todo el dispositivo de limpieza, seguridad y emergencias que necesita. Pero la fiesta, que nació y creció con el PP en el Ayuntamiento, va a convertirse un año más en un aquelarre contra los populares. A pocos días de las elecciones generales, será un claro acto electoral de la izquierda en apoyo de Sánchez y Díaz, con permiso de Irene Montero y Podemos que han organizado su propio Orgullo crítico. Por si quedaba alguna duda, TVE va a echar el resto y ofrecerá en directo el desfile del sábado por la tarde. El despliegue del PSOE incluirá cinco ministros, si no hay alguna otra incorporación sorpresa final.

En la entrevista, José Fernández lamenta la «manipulación absoluta que hace la izquierda de una fiesta que es de todos». Como la «absurda y ridícula» polémica de la bandera en la fachada del ayuntamiento. Un año más, la Cibeles y la fachada del propio Palacio de Telecomunicaciones se iluminarán con los colores arco iris. La imagen el año pasado dio la vuelta al mundo a través de las redes sociales y los medios de comunicación.

José Fernández recuerda que el PP ganó el 28M las elecciones en todo Madrid, incluidos Chueca y Centro, de amplia tradición LGTBI. «En Madrid no se pregunta a nadie ni qué piensa ni a quién ama», señala José Fernández, que, reconoce, que «tuvo que morderse la lengua» en el acto de presentación de las fiestas este año donde, nuevamente, se insultó al PP y a Feijóo, como el año pasado se insultó al alcalde por parte de los representantes de un colectivo que exige respeto, pero que parece no tenerlo por los demás. Una terminología que José Fernández rechaza: «No somos un colectivo como pretende la izquierda. Somos personas. Y a la hora de votar pensamos quién nos va a ayudar más a ser más libres o a pagar menos impuestos o que no nos engañen, o a liberalizar la economía para crear empleo o a ayudar a los autónomos, como mi marido». A José Fernández y su marido, Jorge, los casó el alcalde Almeida y recuerda aquel día y aquel detalle del alcalde con especial emoción.

José Fernández deja claro que «nunca estaría en un partido como Sumar, cuya líder está afiliada al Partido Comunista». Yolanda Díaz ha mostrado públicamente, por ejemplo, su apoyo a Fidel Castro en cuyo régimen se crearon, por idea del Che Guevara, campos de concentración y trabajos forzados para homosexuales y en cuya entrada podía leerse: «El trabajo os hará hombres». A Ciudadanos y al PP, otros años los han echado violentamente del desfile. «Podemos va hasta con un autobús y nadie le dice nada», señala. El PP nacional quiere asistir, pese al riesgo de boicot.

Dice José Fernández que «el Orgullo es una manifestación de libertad en Madrid» y recuerda el volumen de ingresos que suponen estos días para el sector del turismo y la hostelería. Eso sí, se muestra partidario de hacer una fiesta que siga siendo reivindicativa, pero «menos histriónica y más cultural».

Los pactos entre PP y Vox van a ser este año el detonante para manipular la fiesta del Orgullo. El delegado afirma que «donde hay acuerdos PP-Vox no ha habido retrocesos en LGTBI o Igualdad». Y apela al propio ejemplo de la ciudad de Madrid, dependiente la pasada legislatura de Vox en las votaciones clave: «La pasada legislatura no hubo retrocesos», afirma. «En estos cuatro años ha habido más libertad en Madrid. Y allí donde hay, fuera de Madrid, pactos con Vox no hay retrocesos en materia de libertades o de derechos LGTBI, ni en Igualdad».

Al ser preguntado si Vox es un partido homófobo como dice la izquierda, José Fernández reconoce que «con determinadas cosas» no se siente a gusto con Vox. Y concluye: «Yo me siento libre en el PP».