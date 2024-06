Jorge Buxadé: «Hay un riesgo gravísimo de islamización en Europa»

«Hay un riesgo gravísimo de islamización en Europa». Lo afirma, de manera rotunda, Jorge Buxadé, candidato de Vox a las elecciones europeas del domingo que viene, en una entrevista a OKDIARIO. La lucha contra la inmigración ilegal es una de las ideas-fuerza de la campaña de Vox haciéndose eco de la enorme preocupación social creciente en España y en todo el continente por el aumento de la delincuencia y la inseguridad.

Jorge Buxadé afirma que «entre el barrio del Raval, en Barcelona, mi ciudad natal, y Molenbeek ya no hay mucha diferencia». Destaca el número de detenciones de terroristas islamistas en España: «Han entrado 40.000 inmigrantes ilegales el año pasado y no sabemos quiénes son ni de dónde vienen ni con qué intención».

Jorge Buxadé niega que la propuesta de Vox de expulsiones masivas de inmigrantes ilegales sea, como dicen otros partidos, un brindis al sol imposible de llevar a cabo: «No lo es. Sólo hace falta voluntad para hacerlo». «Hay que ordenar la inmigración como cualquiera ordena su casa», señala.

Buxadé saca pecho por la reducción de la inmigración ilegal en Italia con Meloni. Y es tajante: «Hay que cortar las ayudas sociales para los inmigrantes ilegales. Solamente deben cobrarlas los nacionales y los extranjeros en situación legal». Cree que todo ello provoca efecto llamada que favorece a las mafias. «No podemos venderles que aquí hay un paraíso porque no lo hay».

Pregunta.- Está clara su oposición al Pacto Verde y a la Agenda 2030. Respecto a la inmigración ilegal, otros partidos dicen que la propuesta de Vox de expulsiones masivas es un brindis al sol porque no son posibles

Respuesta.- No es ningún brindis al sol.

P.- ¿Es posible hacerlas?

R.- Por supuesto, si hay voluntad. Italia tenía hace dos años los números más altos de inmigración ilegal. Desde la llegada de Giorgia Meloni ha caído de forma brutal. Ahora mismo España es el país de Europa donde se producen el mayor número de entradas ilegales por Canarias. Meloni ha llegado a un acuerdo con Túnez para la devolución de los inmigrantes ilegales y a un acuerdo con Albania para acoger a los de Lampedusa. Hay que fortalecer nuestras fronteras. Que Salvamento Marítimo, en vez de alejarse de las costas españolas para recoger a los buques de los negreros y traerlos a Canarias, los devuelva a Mauritania. Hay que cerrar un acuerdo con Mauritania y con Marruecos. Hay que cerrar un acuerdo con Argelia para expulsar a todos estos. Y hay que cortar las ayudas a los inmigrantes ilegales. Es insostenible. Nadie lo entiende. Quienes mejor comprenden esto son los cubanos, venezolanos, colombianos, peruanos o ecuatorianos que vienen a nuestros mítines y dicen que obtener la residencia legal para venir a España les costó seis meses de tramitación, de obtención de una oferta de trabajo, de acreditar medios de vida. Y aquí se está empadronando a los ilegales. Acaban de aprobar en el Congreso la reforma en virtud de la cual un ilegal tendrá toda la cobertura sanitaria igual que cualquier español. Esto es efecto llamada. Todo esto debe cortarse y las ayudas tienen que ser para los nacionales y para los extranjeros que residen legalmente, pero, por supuesto no para los ilegales. Dejemos de venderles un paraíso porque no existe aquí un paraíso.

P.- ¿Hay riesgo de islamización en Europa?

R.- Gravísimo. Por supuesto que lo hay. Basta pasear por Molenbeek. Entre el barrio del Raval, en Barcelona, mi ciudad natal, y Molenbeek ya no hay mucha diferencia. En Figueras, un bar ha sido sancionado porque prohíbe entrar a las mujeres. Hay un riesgo evidente de islamización. El mayor número de detenciones de terroristas islamistas se está produciendo en España. No sabemos quién entra. Han entrado 40.000 inmigrantes ilegales el año pasado y no sabemos quiénes son ni de dónde vienen ni con qué intención. Muchos de ellos vendrán con buena intención engañados por las mafias. Han pagado y vienen aquí a trabajar, aunque tienen que entrar por la puerta y pedirlo adecuadamente. Pero muchos otros vienen aquí a cometer delitos y delitos graves. Tenemos que ordenar esto. Como cualquiera ordena su casa.