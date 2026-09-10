Jesús Mesa, creador de contenido, muestra la realidad de la playa de El Trampolín: «Te entran ganas de llorar»

La situación en las calles ceutíes tras la invasión de 80.000 inmigrantes continúa siendo desesperante y esto lo reflejan día tras día sus ciudadanos, que señalan que «el miedo está muy presente entre los caballas». Al mismo tiempo, la improvisación de los inmigrantes para montar asentamientos en las playas de la ciudad autónoma desde su entrada fue veloz, destacando el que levantaron en la conocida playa de El Trampolín.

El creador de contenido ceutí Jesús Mesa ha compartido recientemente un vídeo desde este enclave de Ceuta y habla sobre cómo era la playa cuando acudía de pequeño con sus padres. «Ves lo que está sucediendo y te entran ganas de llorar», expresa en el vídeo que ha publicado en sus redes sociales mostrando la situación actual de la playa de El Trampolín. El joven se muestra conmocionado mientras graba algunos planos sobre cómo se encuentra la playa actualmente y recuerda el vínculo que mantiene con ese lugar. Un lugar que se sitúa cerca de donde se ha criado y al que acudía de pequeño junto a sus padres, al igual que numerosos ceutíes. Sus palabras reflejan la tristeza que le provoca contemplar el estado actual de una playa que forma parte de sus recuerdos más especiales.

El recuerdo imborrable

Jesús Mesa enfatiza la diferencia que existe entre la imagen que contempla y el recuerdo que conserva de la playa de El Trampolín. Además, afirma lo siguiente: «Esto a día de hoy, un día normal de verano, estaría literalmente la playa llena de familias caballas con sus hijos, padres, abuelos, sus tíos, disfrutando de un día de playa normal y corriente». Un mensaje que se resume en el recuerdo imborrable de cómo era aquel lugar durante los meses de verano, donde suponía un punto de encuentro y disfrute para numerosas familias caballas.

El componente emocional

El mensaje que quiere transmitir Mesa va más allá. No sólo expone la situación actual, sino que añade el componente sentimental que experimentan numerosos ceutíes al contemplar cómo uno de los lugares de su infancia y donde tantos momentos han vivido, se ha convertido en un asentamiento improvisado. La referencia que realiza hacia los padres, abuelos, tíos e hijos que habitualmente disfrutaban juntos de esa playa es la viva imagen de ese componente.

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¿Qué sucede con las redes sociales?

En el vídeo, el creador de contenido hace referencia a las fotografías y vídeos que se difunden diariamente por las redes sociales y a través de los medios de comunicación, desmintiendo lo que expresan los ceutíes de la situación que presencian en su día a día. «¿Cómo os quedáis?» No sé las fotos que veis y las imágenes que veis en todos lados, en la prensa», señala enfocando la playa. A su vez, el creador de contenido no ha entrado en cifras ni valoraciones políticas, centrándose en cuál es el impacto emocional ante la transformación de un lugar que ahora le produce nostalgia y tristeza, al no poder pisarlo ni hacer uso de ello.

El trasfondo del vídeo

La playa de El Trampolín es un espacio que se encuentra dentro de los recuerdos de numerosas familias caballas por todos los momentos que han vivido en el lugar. Cada verano o durante el año, son numerosas las personas que se trasladan para visitar la Perla del Mediterráneo y disfrutar de su emblemática historia y cultura.

Jesús Mesa, que comparte reflexiones sobre experiencias que viven los jóvenes y que cuenta con 161.000 seguidores en Instagram y casi 500.000 en TikTok, recibe diariamente un apoyo notable por parte de sus seguidores y finaliza el vídeo de forma llamativa, trasladando su sentimiento de tristeza profunda y nostalgia y que lo resume en el mensaje escrito que acompaña a la publicación, como «Ves lo que está sucediendo y te entran ganas de llorar». De esta forma, enseña cuál es el trasfondo real y que la esperanza y la unión se mantienen vivas entre la población caballa. Una población que pide volver a la normalidad y recuperar su vida cuanto antes y a la que toda España demostró el pasado 2 de septiembre al grito de «Ceuta no está sola» su apoyo.